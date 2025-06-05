لماذا غاب برشلونة عن مونديال الأندية 2025؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

عندما تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة بعد عدة أيام، سيغيب فريق إسباني عملاق عن البطولة وهو نادي برشلونة. وبدلاً من ذلك، سيمثل أتلتيكو مدريد إسبانيا إلى جانب ريال مدريد، والسبب لا علاقة له بالحظ، بل بالأداء، وتصنيفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومعايير التأهل الصارمة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وحصل أتلتيكو على مكانه من خلال تصنيف معامل الأندية التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو نظام يكافئ الأندية على النتائج الثابتة في المسابقات الأوروبية على مدار دورة مدتها 4 سنوات (2021-2024)، وفي إطار نظام كأس العالم للأندية الموسع الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 32 فريقاً، تم تخصيص 12 مقعداً لأوروبا، بواقع 4 مقاعد للأندية الفائزة بدوري أبطال أوروبا (2021-2024) و8 مقاعد للأندية الحاصلة على أعلى نقاط في معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والتي لم تفز باللقب. وتمكن أتلتيكو مدريد، بفضل تواجده المنتظم في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، من جمع نقاط كافية لضمان الحصول على أحد المقاعد الثمانية المؤهلة للبطولة. وعلى العكس ورغم مكانته العالمية، فشل برشلونة في استيفاء معايير التأهل، خلال الفترة 2021-2024، حيث عانى النادي من إقصاءات مبكرة متعددة من المسابقات الأوروبية، بما في ذلك خروجه مرتين متتاليتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ولم يجمع نقاطاً كافية في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).، ولزيادة تعقيد الأمور، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حداً أقصى قدره ناديان لكل دولة (إلا إذا كان أحدهما بطلاً قارياً). وبالنسبة لإسبانيا، يشغل هذان المقعدان كلٌّ من، ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا 2021-2022) ، أتلتيكو مدريد (حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، ومع حجز المقعدين بالفعل، فشل برشلونة في التأهل، على الرغم من تحسن أدائه خلال الفترة الأخيرة.