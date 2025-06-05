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الرياضة

«الريشة الطائرة» يعلن المشاركة في «مونديال فرنسا»

«الريشة الطائرة» يعلن المشاركة في «مونديال فرنسا»
5 يونيو 2025 11:57

دبي (وام)

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أعلن اتحاد الريشة الطائرة، مشاركته للمرة الأولى في بطولة العالم للريشة الطائرة، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، عبر الشقيقتين تابيا وميشا عمر.وجاء تأهل اللاعبتين بعد تحقيقهما نتائج متميزة على الساحة الدولية، واحتلالهما مراكز متقدمة في تصنيفات الاتحاد الدولي لفئتي الفردي والزوجي تحت 19 عاماً. ونالت اللاعبة تابيا المركز الأول عالمياً في فئة الزوجي للسيدات، والمركز الثاني في الزوجي المختلط، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة للفئة العمرية تحت 19 عاماً. أما شقيقتها ميشا فقد احتلت في وقت سابق المركز العاشر عالمياً في الفردي للسيدات وفي الزوجي للسيدات برفقة تابيا، وحققت إنجازاً بارزاً عام 2024 بحصولها على لقب فردي البنات في بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين. وتتدرب اللاعبتان ضمن برنامج إعداد النخبة الذي ينفذه اتحاد الريشة الطائرة. وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة الاتحاد، أن هذا التأهل يعكس التطور الكبير الذي شهدته اللعبة في الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويمثل دافعاً قوياً للمزيد من العمل لتأهيل جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

الريشة الطائرة
نورة الجسمي
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