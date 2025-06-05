زفيريف: الطقس البارد سبب الخروج من رولان جاروس

باريس(د ب أ)

أظهر الألماني ألكسندر زفيريف القليل من النقد الذاتي، بعد هزيمته في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وألقى باللوم في الهزيمة بشكل أساسي على ظروف ملعب فيليب شاترييه. وقال زفيريف، عقب الخسارة 6/ 4 و3/ 6 و2/ 6 و4/ 6:«كانت الأجواء باردة، لذلك فإن سرعة ضربات الإرسال الخاصة بي لم تكن سريعة». ومع بداية المباراة، كانت درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. وقال زفيريف:«كنت ما زلت قادراً على إحداث بعض الأضرار من خلال ضربات إرسالي». ولكن بعدها، انخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وأدى ذلك إلى تباطؤ وتيرة المباراة. وأكد زفيريف بعد أن تحطم حلمه في تحقيق أول لقب جراند سلام له:«في مرحلة ما، كان لدي شعور بأنني لم أعد أعرف كيف أسجل نقطة ضده». وأردف:«كان لدي شعور بأن لديه الإجابة عن كل ما أقوم به. لعب أفضل مني اليوم». ولم يتضح بعد ما إذا كان زفيريف سيلعب في بطولة شتوتجارت التي تقام الأسبوع المقبل أم لا. في السنوات السابقة، ألغى مشاركته في البطولة قبلها بوقت قصير، لأنه كان لا يزال يلعب في بطولة فرنسا المفتوحة. وفي الوقت الحالي، لا يريد التفكير في التنس. وقال:«سألعب الجولف. لست في حالة مزاجية للعب التنس حالياً».