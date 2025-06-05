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الرياضة

إيطاليا تتلقى الضربة الثالثة بإصابة كين

إيطاليا تتلقى الضربة الثالثة بإصابة كين
5 يونيو 2025 13:34

روما (أ ف ب)

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تلقت إيطاليا ضربة جديدة بإصابة المهاجم مويس كين، وغيابه عن مواجهتي النرويج ومولدافيا في 6 و9 يونيو، في مستهل مشوارها ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026، وفقاً لما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم الخميس.وأوضح الاتحاد «مويس كين غير متاح للمباراتين المقبلتين بسبب شد عضلي في الفخذ اليمنى ظهر خلال تدريب الأربعاء»، مضيفاً «غادر كين المعسكر من أجل العودة إلى ناديه وتحديد بروتوكول العلاج المناسب». وقدّم كين (25 عاماً) أفضل مواسمه بألوان فيورنتينا بعد انتقاله إليه قادماً من يوفنتوس، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بـ19 هدفاً. ولم يُشر الاتحاد الإيطالي إلى ما إذا كان سيستبدل كين (7 أهداف في 21 مباراة دولية) في القائمة، التي من المفترض أن تسافر اليوم إلى أوسلو. وسبق أن تلقت قائمة المدرب لوتشانو سباليتي ضربتين بحرمانها من خدمات أليساندرو بونجورنو للإصابة، وفرانتشيسكو أتشيربي الذي رفض الانضمام للمنتخب لأسباب شخصية. ويعيش سباليتي تحت ضغط كبير في بداية مشوار المنتخب في المجموعة التاسعة ضد النرويج ونجومها إيرلينج هالاند ومارتن أوديجارد وألكسندر سورلوث، بسبب فشل التأهل إلى النسختين الماضيتين. ونتيجة انشغالها بمباراتيها في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا (خسرت ذهاباً على أرضها 1-2 وخرجت لتعادلها إياباً 3-3)، غابت إيطاليا عن الجولتين الأوليين من منافسات المجموعة التي تتصدرها النرويج بست نقاط، بعد فوزها بمباراتيها ضد مولدافيا (5-0) وإسرائيل (4-2)، أمام الأخيرة وإستونيا (3 نقاط لكل منهما).

مويس كين
يوفنتوس
منتخب إيطاليا
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