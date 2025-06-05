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الرياضة

«الصغير» مياتوفيتش يُحطم رقم أسطورة السباحة

«الصغير» مياتوفيتش يُحطم رقم أسطورة السباحة
5 يونيو 2025 14:15

علي معالي (أبوظبي)

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أثار السباح الأميركي الشاب لوكا مياتوفيتش، ضجة كبيرة عندما حطم الرقم القياسي للأسطورة مايكل فيلبس، وذلك أثناء مشاركته في بطولة الولايات المتحدة الوطنية لعام 2025، حيث نجح لوكا مياتوفيتش، البالغ من العمر (16 عاماً) في أن يقدم أداءً رائعاً في سباق 200 م حرة، بزمن بلغ دقيقة و45.92 ثانية، ما جعل مياتوفيتش أصغر رياضي يحقق هذا الوقت في هذا التاريخ. كان الرقم القياسي السابق لهذه الفئة العمرية دقيقة و47.29 ثانية، أي أكثر بثانيتين فقط من زمن مياتوفيتش، كما حطم الرقم القياسي للفئة العمرية 17-18 عاماً، والذي كان يحمله مايكل فيلبس (دقيقة و45.99 ثانية) بفارق 0.07 ثانية. ويُعد مياتوفيتش نجماً صاعداً في رياضة السباحة الأميركية، ويحتل حالياً المركز الأول في تصنيفات سباحة المدارس الثانوية في كاليفورنيا، والثاني على مستوى الدولة، والذي نجح خلال بطولة ولاية كاليفورنيا الأخيرة، في الهيمنة على السباقات، حيث فاز بسباقي 200 متر و500 متر سباحة حرة.

مايكل فيلبس
كاليفورنيا
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