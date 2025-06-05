جريبنيف بطل اليوبيل الفضي لـ«شطرنج دبي»



معتصم عبدالله (دبي)

اختتمت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الخامسة والعشرين، بتتويج الأبطال، بحضور نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب الأعضاء سعيد يوسف شكري، أمل العارف، وعثمان موسى، وبمشاركة عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج.

في الفئة A، حسم الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي جريبنيف اللقب بعد تعادله في الجولة الختامية مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني سرغسيان شانت، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط من 9 جولات، وقد لعب نظام كسر التعادل دوراً حاسماً في تتويجه، متفوقاً على الأستاذ الدولي الكبير الإسباني آلان بيشوت، الذي حقق نفس الرصيد بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الإيراني موفاهد سينا، وذهب المركز الثالث إلى الروسي زيملاينسكي برصيد 6.5 نقطة بعد فوزه على الفيتنامي فام تران.

وفي الفئة B، توّج أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار باللقب بعدما جمع 7.5 نقطة من 9 جولات، إثر تعادله في الجولة الختامية مع الأرميني مانوكيان سارجيس، واستفاد نيكوكار من خسارة الهندي فندان ألنكار على الطاولة الثانية أمام الصيني زهانق زهي، الذي بدوره شارك في المركز الثالث إلى جانب السريلانكي بيساندو، والهندي ألنكار، واليوناني أناستاسيوس بافليدس، وجميعهم برصيد 7 نقاط، لكن كسر التعادل منح الوصافة للسريلانكي بيساندو.

تميّزت البطولة بحضور إماراتي فاعل على مستوى التنظيم والتحكيم، حيث تولى عضو مجلس إدارة نادي دبي، عثمان موسى، الإشراف العام، فيما قاد الحكم الدولي ماجد العبدولي الفريق التحكيمي، إلى جانب الحكم الدولي سلمان طارق الطاهر، وحكام الاتحاد الدولي عبدالله علي، ونور صالح جاسم.

وأشاد نجيب محمد صالح بالنجاح اللافت للبطولة، قائلاً: «رغم تأخير موعد انطلاق البطولة هذا العام إلى أواخر مايو بسبب ازدحام أجندة الاتحاد الدولي، فإن الإقبال على المشاركة كان كبيراً، ما يعكس مكانة البطولة وتاريخها الراسخ».

وأضاف: «تنوع المشاركين وتغيير هوية البطل من أبرز مكاسب هذه النسخة، ونأمل أن يمتدّ هذا النجاح إلى باقي مشاركات النادي مستقبلاً، وأن تشمل البطولة فئات إضافية في النسخ المقبلة».

وأكد صالح أن مرور 25 عاماً على انطلاق البطولة يمثل إنجازاً قائلاً: «انطلقت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج كفكرة طموحة، واليوم أصبحت محطة عالمية في روزنامة اللعبة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وإصرارنا على تعزيز الفكر والمهارات العقلية لدى الشباب».

أُقيمت البطولة خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو، بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، وبلغ مجموع الجوائز 52 ألف دولار، وزعت على الفائزين بالمراكز من الأول إلى العاشر في الفئتين A وB، إلى جانب جوائز خاصة لفئات الشباب والسيدات ولاعبي دولة الإمارات.

ونُظمت البطولة من قبل نادي دبي للشطرنج والثقافة، الذي حرص منذ عام 1999 على تطوير البطولة إلى منصة دولية مرموقة تستقطب نخبة اللاعبين من مختلف القارات.