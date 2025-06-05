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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يطلق برنامج «عطلتنا غير»

«الشارقة الرياضي» يطلق برنامج «عطلتنا غير»
5 يونيو 2025 15:30

الشارقة (الشارقة)

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حدّد مجلس الشارقة الرياضي يوم 30 يونيو الجاري موعداً لإطلاق فعاليته السنوية صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والتي تستمر حتى 31 يوليو، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر المجلس بين اللجنة المنظمة للحدث وممثلي أندية الإمارة المشاركة، حيث تم خلاله استعراض الترتيبات المبكرة للفعالية وتهيئة كل مايلزم لتميزها.
حضر الاجتماع بخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية رئيس اللجنة المنظمة وأحمد علي السلمان مدير البرنامج وأعضاء فريق العمل بجانب ممثلي الأندية.
ويشارك في البرنامج الفئات العمرية من 7 -12 سنة ومن 13-17 سنة للبنين والبنات في مختلف الفعاليات والأنشطة المستهدفة وهي القرآن الكريم والأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب والابتكار والذكاء الاصطناعي والثقافة الرياضية والألعاب الإلكترونية والدورات التدريبية والورش التوعوية، وستكون على مدار خمسة أسابيع هي، الأسبوع الأول «أنا مبدع» والثاني «هنا الشارقة» والثالث «أنا المجتمع» والرابع «أنا رياضي» والخامس «أنا المستقبل» على أن يتم إقامة مسابقات مشتركة وتحديد الأندية المستضيفة لها لاحقاً وتحديد الجدول الزمني التنسيقي بجانب التوجيه بزيادة نسبة المنتسبين المواطنين، بنسبة لا تقل عن 70%، كما ناقش الاجتماع تحديد معايير التقييم لتنظيم الأندية من خلال اللجنة المختصة وعمل زيارات ميدانية لمقارنة الخطة مع البرنامج المنفذ والمحتوى، بجانب مناقشة المقترحات المقدمة من الأندية على أن تتواصل الإجتماعات التنسيقية.
يذكر أن الأندية التي حضرت الاجتماع هي الشارقة الرياضي والبطائح والحمرية والذيد ومليحة والمدام وخورفكان الرياضي ودبا الحصن وكلباء والشارقة للصقارين والشارقة الثقافي للشطرنج والشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة والشارقة للفروسية والسباق والثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين والسيارات القديمة والشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي سيدات وادي الحلو والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

مجلس الشارقة الرياضي
العطلة الصيفية
أندية الشارقة
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