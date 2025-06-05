دورتموند يُعيد كوليبالي قبل الأوان!



دورتموند (د ب أ)



أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إعادة اللاعب المعار سومايلا كوليبالي قبل أسابيع قليلة من الوقت الذي يفترض أن يعود فيه.

وكان يتوقع أن يستمر اللاعب مع بريست الفرنسي حتى نهاية الشهر الجاري، ولكن كوليبالي عاد إلى دورتموند وبدأ تدريبات التعافي، حيث إنه كان بعيداً عن المباريات منذ مارس بسبب مشكلات في العضلة الضامة، وحال كان جاهزاً، يمكنه المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في أميركا من 14 يونيو الحالي إلى 13 يوليو المقبل.

ويبدأ دورتموند حملته في البطولة بمواجهة فلومينينسي البرازيلي 17 يونيو.