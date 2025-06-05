الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدافع أرسنال يكمل «الانتقال الدائم» إلى لاتسيو

مدافع أرسنال يكمل «الانتقال الدائم» إلى لاتسيو
5 يونيو 2025 15:07

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي يقترب من ضم آيت نوري
ليفربول يرفض رحيل دياز إلى برشلونة


أكمل نونو تافاريس، مدافع أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، انتقاله بشكل دائم إلى لاتسيو الإيطالي، مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني «15. 8 مليون دولار»، بعد ثلاثة أعوام من آخر ظهور مع أرسنال.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تافاريس «25 عاماً انتقل لأرسنال قادماً من بنفيكا «صيف 2021»، وشارك في 28 مباراة في كل المسابقات في موسمه الأول، وسجل هدفاً في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر يونايتد 3-1».
وكان تافاريس جزءاً من فريق أنهى الموسم في المركز الخامس، وفشل بصعوبة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه أسهم في وضع الأُسس للتحدي على اللقب في المواسم التالية.
ومع ذلك، اعتبر في النهاية فائضاً عن الحاجة بسبب المنافسة مع أولكسندر زينتشينكو، الذي انضم صيف عام 2022، وقضى تافاريس المواسم الثلاثة التالية معاراً لفرق مارسيليا ونوتنجهام فورست ولاتسيو، الذي وقّع معه على عقد يمتد لثلاثة أعوام.
ومرّر تافاريس تسع تمريرات حاسمة للاتسيو، ليساعده في إنهاء الدوري الإيطالي في المركز السابع، كما تم استدعاء اللاعب للمرة الأولى للمنتخب البرتغالي في نوفمبر الماضي، عندما فاز المنتخب البرتغالي على نظيره البولندي 5-1، وذكر أرسنال في بيان: «الكل في أرسنال يود أن يشكر نونو لما ساهم به في النادي، ويتمنى له الأفضل في المستقبل».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
لاتسيو
أرسنال
بنفيكا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©