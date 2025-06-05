مدافع أرسنال يكمل «الانتقال الدائم» إلى لاتسيو



لندن (د ب أ)



أكمل نونو تافاريس، مدافع أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، انتقاله بشكل دائم إلى لاتسيو الإيطالي، مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني «15. 8 مليون دولار»، بعد ثلاثة أعوام من آخر ظهور مع أرسنال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تافاريس «25 عاماً انتقل لأرسنال قادماً من بنفيكا «صيف 2021»، وشارك في 28 مباراة في كل المسابقات في موسمه الأول، وسجل هدفاً في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر يونايتد 3-1».

وكان تافاريس جزءاً من فريق أنهى الموسم في المركز الخامس، وفشل بصعوبة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه أسهم في وضع الأُسس للتحدي على اللقب في المواسم التالية.

ومع ذلك، اعتبر في النهاية فائضاً عن الحاجة بسبب المنافسة مع أولكسندر زينتشينكو، الذي انضم صيف عام 2022، وقضى تافاريس المواسم الثلاثة التالية معاراً لفرق مارسيليا ونوتنجهام فورست ولاتسيو، الذي وقّع معه على عقد يمتد لثلاثة أعوام.

ومرّر تافاريس تسع تمريرات حاسمة للاتسيو، ليساعده في إنهاء الدوري الإيطالي في المركز السابع، كما تم استدعاء اللاعب للمرة الأولى للمنتخب البرتغالي في نوفمبر الماضي، عندما فاز المنتخب البرتغالي على نظيره البولندي 5-1، وذكر أرسنال في بيان: «الكل في أرسنال يود أن يشكر نونو لما ساهم به في النادي، ويتمنى له الأفضل في المستقبل».