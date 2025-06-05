حافلات لنقل جماهير المنتخب إلى استاد آل نهيان



معتز الشامي (أبوظبي)



أطلق اتحاد الكرة مبادرة لنقل جماهير ومشجعي المنتخب الوطني، إلى استاد آل نهيان، لحضور مباراة «الأبيض» أمام أوزبكستان، والمقرر لها الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع مواصلات الإمارات، حيث تنطلق 9 حافلات من مناطق ومدن مختلفة من الجولة، ما بين دبي والشارقة والفجيرة والعين، وتوزع الحافلات بواقع حافلتين بمدينة العين، و3 حافلات بدبي، و3 حافلات بالشارقة، وحافلة من الفجيرة.

وتتحرك الحافلات من أندية الشارقة وشباب الأهلي، الوصل، ومقر اتحاد الكرة بالخوانيج، والفجيرة، ومليحة، وخورفكان، والعين، وموقف استاد هزاع بن زايد.

ويحتاج منتخبنا إلى الفوز أمام أوزبكستان للحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال، بشرط أن يتعثر الأوزبكي أمام قطر 10 الجاري، ويخرج منتخبنا بنتيجة إيجابية أمام قيرغيزستان في ختام التصفيات، ليضمن بطاقة مباشرة إلى المحفل العالمي.

وكانت تذاكر المباراة نفدت بالفعل، في ظل الإقبال الجماهيري اللافت لدعم المنتخب في أهم مبارياته بالتصفيات.