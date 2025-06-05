الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حافلات لنقل جماهير المنتخب إلى استاد آل نهيان

حافلات لنقل جماهير المنتخب إلى استاد آل نهيان
5 يونيو 2025 15:52

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شواطئ أبوظبي تعزز جاهزيتها لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى
8 متطلبات صحية وغذائية لقضاء عيد سعيد


أطلق اتحاد الكرة مبادرة لنقل جماهير ومشجعي المنتخب الوطني، إلى استاد آل نهيان، لحضور مباراة «الأبيض» أمام أوزبكستان، والمقرر لها الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع مواصلات الإمارات، حيث تنطلق 9 حافلات من مناطق ومدن مختلفة من الجولة، ما بين دبي والشارقة والفجيرة والعين، وتوزع الحافلات بواقع حافلتين بمدينة العين، و3 حافلات بدبي، و3 حافلات بالشارقة، وحافلة من الفجيرة.
وتتحرك الحافلات من أندية الشارقة وشباب الأهلي، الوصل، ومقر اتحاد الكرة بالخوانيج، والفجيرة، ومليحة، وخورفكان، والعين، وموقف استاد هزاع بن زايد.
ويحتاج منتخبنا إلى الفوز أمام أوزبكستان للحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال، بشرط أن يتعثر الأوزبكي أمام قطر 10 الجاري، ويخرج منتخبنا بنتيجة إيجابية أمام قيرغيزستان في ختام التصفيات، ليضمن بطاقة مباشرة إلى المحفل العالمي.
وكانت تذاكر المباراة نفدت بالفعل، في ظل الإقبال الجماهيري اللافت لدعم المنتخب في أهم مبارياته بالتصفيات.

الإمارات
تصفيات كأس العالم
المنتخب الوطني
أوزبكستان
استاد آل نهيان
العين
دبي
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©