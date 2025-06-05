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الرياضة

أوساكا وبيجولا تنسحبان من «كوينز كلوب»

أوساكا وبيجولا تنسحبان من «كوينز كلوب»
5 يونيو 2025 15:57

لندن (د ب أ)

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تلقّت بطولة التنس للسيدات الجديدة في كوينز كلوب «صفعة موجعة» بانسحاب اليابانية نعومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والأميركية جيسيكا بيجولا، المصنّفة الثالثة على العالم.
وتبدأ بطولة «إتش إس بي سي» يوم الاثنين، وهي أول بطولة محترفة منذ أكثر من 50 عاماً يتم تنظمها للسيدات في كوينز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بيجولا، وصيفة بطولة أميركا المفتوحة، كان يفترض أن تكون أعلى لاعبة من حيث التصنيف تشارك في البطولة ذات الـ500 نقطة، ولكنها انسحبت برفقة أوساكا.
وودّعت بيجولا منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من الدور الرابع أمام الفرنسي لويس بواسون، مطلع هذا الأسبوع، ونشرت صوراً على حسابها بإنستجرام توضح سوء المعاملة التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ تلك الهزيمة المفاجئة.
وحصلت أوساكا على بطاقة دعوة «وايلد كارد» من كوينز للمشاركة في البطولة، لكنها أعربت عن إحباطها الأسبوع الماضي بسبب مستوى أدائها بعد خروجها من بطولة فرنسا من الدور الأول أمام باولا بادوسا.
وهناك العديد من اللاعبات الشهيرات اللاتي يشاركن في البطولة، وبينهن يلينا ريباكينا، الفائزة من قبل ببطولة ويمبلدون، وبيترا كفيتوفا، التي عادت بعد انتهاء إجازة الوضع.
وهناك ثلاث لاعبات من المصنفات العشر الأوليات، هن ماديسون كيز، التي فازت ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، وإيما نافارو، وشينج كينوين، بجانب الثنائي البريطاني إيما رادوكانو، وكاتي بولتير.

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
أميركا
جيسيكا بيجولا
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