مدرب البرتغال: مباراة ألمانيا اختبرت شخصية الفريق

برلين (د ب أ)

قال روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، إن الفوز في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا على المنتخب الألماني 2/ 1، بعد أن كانوا متأخرين في النتيجة، اختبر شخصية فريقه، وأشار إلى أنه فخور بلاعبيه. وأضاف مارتينيز للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعد مباراة أمس الأربعاء: «أعتقد أن المنتخب الألماني فريق يختبرك بقوة، خاصة عندما تلعب على أرضه. ولكن التركيز الحقيقي على الجانب النفسي».

وأضاف: «الحضور إلى ألمانيا، بعيداً عن بلدنا، أمام ملعب ممتلئ، ونحن نعلم أن آخر مرة تغلبنا عليهم كانت قبل 25 عاماً. كان هذا اختباراً حقيقياً لشخصية الفريق. ثم تضيف إلى ذلك أننا استقبلنا هدفاً. لذلك كان اختباراً حقيقياً لقوة شخصيتنا».

وافتتح فلوريان فيرتز التسجيل للمنتخب الألماني مطلع الشوط الثاني، ولكن فرانشيسكو كونسيساو عاد النتيجة في الدقيقة 63، ثم سجل رونالدو بعدها بخمس دقائق هدف الفوز للمنتخب البرتغالي.

وقال برناردو سيلفا، لاعب وسط الفريق: «عندما تتلقى هدفاً مبكراً في الشوط الثاني، لا يكون الأمر سهلاً. ولكننا أظهرنا شخصيتنا. سعداء بالفوز، وبعودتنا في نتيجة المباراة».

وتغلب المنتخب البرتغالي من قبل على ألمانيا قبل 25 عاماً في يورو 2000 بنتيجة 3/ صفر، بفضل ثلاثة أهداف «هاتريك» سجلها سيرجيو كونسيساو، والد فرانشيسكو. بعدها خسر المنتخب البرتغالي أمام ألمانيا خمس مباريات متتالية، وشارك رونالدو في المباريات الخمس كلها. وقال فرانشيسكو كونسيساو: «إنه مصدر فخر كبير، ورأيت أهداف والدي في الكثير من المرات. أعلم أن آخر مرة فزنا فيها كانت قبل 25 عاماً، عندما سجل والدي ثلاثة أهداف».

وأضاف: «كانت لحظة إلهام، فعلت ما كان عليَّ أن أفعله في تلك اللحظة. كان هدفاً رائعاً، لكن ما يسعدني أكثر هو أنني ساعدت الفريق على بلوغ النهائي». ويلتقي المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي التي تقام في وقت لاحق من اليوم الخميس، بين فرنسا وإسبانيا. وقال سيلفا: «يجب أن نتعافى بشكل جيد، وأن نكون مستعدين لمحاولة الفوز بهذا اللقب».