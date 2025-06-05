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الرياضة

إيراني وفافاسوري يتوجان لقب زوجي رولان جاروس

إيراني وفافاسوري يتوجان لقب زوجي رولان جاروس
5 يونيو 2025 16:39

 
باريس (أ ب)
فاز الثنائي المختلط المكون من الإيطالية سارا إيراني ومواطنها أندريا فافسوري، اليوم الخميس، بلقب الزوجي المختلط ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وتغلب الزوجي المكون من إيراني وفافاسوري على الزوجي المختلط الأميركي المكون من تايلور تاونسيند ومواطنها إيفان كينج بنتيجة 6 / 4 و6 / 2.
وكان هو ثاني لقب كبير لإيراني وفافاسوري سويا بعد الفوز بلقب بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي. وبالنسبة لإيراني كانت هذه كأساً إضافية فازت فيه ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد الفوز بذهبية زوجي السيدات مع مواطنتها جاسمين باوليني العام الماضي.
وكانت تاونسيند وصيفة الزوجي المختلط في أميركا المفتوحة العام الماضي، مع دونالد يانج، وفازت بلقبين كبيرين في منافسات زوجي السيدات.

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