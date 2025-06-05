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الرياضة

الدوري الإيطالي ينطلق 24 أغسطس

الدوري الإيطالي ينطلق 24 أغسطس
5 يونيو 2025 16:54

روما (أ ف ب)

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أن بطولة موسم 2025-2026 تنطلق 24 أغسطس المقبل، وتنتهي في 24 مايو 2026.
وقالت الرابطة في بيان «تقام بطولة 2025-2026 في الفترة من 24 أغسطس 2025 إلى 24 مايو 2026، ولن تتخللها سوى النوافذ الدولية الأربع للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس.
وأضافت الرابطة أنه كما هو معتاد الآن، لن يتوقف الدوري خلال أعياد نهاية العام، حيث من المقرر إقامة مباريات في 21 و28 ديسمبر 2025، و3 و6 يناير 2026.
وأوضحت أنه تمت برمجة مرحلتين من المراحل الـ38 للموسم هما التاسعة والتاسعة عشرة، في منتصف الأسبوع.
وعلاوة على ذلك، لتجنب أي مشاكل أمنية، قررت الرابطة أنه بالنسبة لقطبي إنتر وميلان، لاتسيو وروما، يوفنتوس وتورينو، فيورنتينا وبيزا، فإن الروزنامة تنص على أنه في كل مرحلة، سيلعب واحد على أرضه والآخر خارجها.
وتابعت «لكن ستكون هناك استثناءات، لا سيما بالنسبة لناديي ميلان والإنتر خلال فترة عدم توفر ملعب سان سيرو الذي يستضيف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ميلانو كورتينا 2026 في السادس من فبراير 2026».

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