برشلونة يمنح 6307 دقائق لـ«الرباعي الصغير»!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع انتهاء موسم 2024-2025 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، في أول موسم لآرني سلوت، ونابولي بالدوري الإيطالي على عكس التوقعات بقيادة أنطونيو كونتي، وحقق برشلونة انتصاراً جديداً في الدوري الإسباني، وحقق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً في الدوري الفرنسي، بينما انتزع بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني من باير ليفركوزن.

ولكن أي فرق الدوريات الخمسة الكبرى التي منحت أكبر عدد من دقائق اللعب للاعبين تحت 18 عاماً في الموسم المنصرم.

يتصدر برشلونة بطل الدوري الإسباني، قائمة الأندية، حيث منح الكتالوني 6307 دقائق لأربعة لاعبين تحت 18 عاماً خلال الموسم، وهم لامين يامال (2864)، وباو كوبارسي (2621)، وهيكتور فورت (578)، ومارك بيرنال (244)، وفي المركز الثاني، يأتي سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، بمنحه ما مجموعه 2903 دقائق إلى 6 لاعبين مراهقين خلال الموسم، وفي المركز الثالث، يأتي أرسنال، بمنحه 2260 دقيقة للثنائي الشاب مايلز لويس سكيلي (1371) وإيثان نوانيري (889)، وفي المركز الرابع، يأتي توتنهام، غريم أرسنال في شمال لندن، بمنحه 2063 دقيقة إلى 3 لاعبين تحت 18 عاماً.

وفي المركز الخامس، يأتي بلد الوليد، متذيل ترتيب الدوري الإسباني، والذي منح 4 لاعبين تحت 18 عاماً، 1941 دقيقة لعب خلال الموسم، وفي المركز السادس، يأتي ساوثهامبتون، وهو فريق هابط آخر من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز العشرين، حيث منح 4 لاعبين شباب 1438 دقيقة لعب، معظمها لتايلر ديبلينج (1265)، وفي المركزين السابع والثامن، يأتي ليل (1366) وستاد ريمس (1232)، ويكمل فريقان من الدوري الإيطالي قائمة العشرة الأوائل، بارما (1205) وجنوى (1192).