أستراليا تضع قدماً في «مونديال 2026»

بيرث (أ ف ب)



وضعت أستراليا قدماً في نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل بفوزها الثمين على ضيفتها اليابان 1-0 في بيرث في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتدين أستراليا بفوزها الرابع في التصفيات والثالث توالياً إلى مدافع ملبورن سيتي عزيز بيهيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة من مهاجم ميدلزبره الإنجليزي رايلي ماكجري أمام حشد غفير بلغ 57226 متفرجاً في ملعب أوبتوس.

وهو الفوز الأول لأستراليا على اليابان منذ عام 2009، وعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط خلف «الساموراي الأزرق» أول المتأهلين إلى النهائيات، وبفارق ست نقاط وفارق كبير من الأهداف (+8 مقابل -2) أمام السعودية الثالثة والتي تحل ضيفة على البحرين.

وتضمن أستراليا تأهلها في حال تعثر السعودية، أما في حال فوز الأخيرة، يتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة عندما يلتقي المنتخبان في قمة نارية في جدة في العاشر من يونيو الحالي.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري يشارك فيها أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ولم يتأهل منتخب أستراليا مباشرة إلى كأس العالم منذ عام 2014، بعد أن احتاج إلى خوض ملحق لحجز بطاقتيه في عامي 2018 و2022.