تورينو ينفصل عن فانولي ويتعاقد مع باروني



روما (أ ف ب)



يتولى ماركو باروني تدريب تورينو صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد انفصال النادي عن باولو فانولي وفقاً لما أعلن الخميس.

وقال تورينو في بيان أول «نادي تورينو لكرة القدم ومدربه باولو فانولي لن يواصلا تعاونهما في الموسم المقبل».

وأضاف في بيان ثان «يسر نادي تورينو لكرة القدم أن يعلن أنه اعتباراً من الأول من يوليو 2025، ستذهب الإدارة الفنية للفريق الأول إلى ماركو باروني الذي وقّع عقداً لمدة عامين».

وسبق لباروني أن درب ليتشي (2021-2023) وفيرونا (2023-2024)، وكان هذا الموسم على رأس الجهاز الفني للاتسيو الذي كان مرشحاً لفترة طويلة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتراجع في نهاية الموسم ويحتل المركز السابع.

أما فانولي الذي قاد فريق فينيتسيا للصعود إلى الدرجة الأولى في مايو 2024، فقد أمضى موسماً واحداً فقط مع تورينو.

وبات تورينو سابع نادٍ في «سيري أ» يغيّر مدربه منذ نهاية الموسم قبل أسبوعين.

وتميزت فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا برحيل سيموني إنزاجي عن إنتر ميلان، وعودة ماسيميليانو أليجري إلى ميلان، وماوريتسيو ساري إلى لاتسيو، في حين لم يحسم يوفنتوس بعد قراره بشأن تجديد عقد الكرواتي إيجور تودور من عدمه.