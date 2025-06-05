ديوكوفيتش لا يفكر في كيفية إيقاف سينر!

باريس (د ب أ)



أكد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، أن مفتاح الفوز في لقائه مع يانيك سينر، الجمعة، بالدور قبل النهائي لمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، لا يكمن في كيفية إيقاف اللاعب الإيطالي، ولكن في كيفية إيقاف المصنف الأول عالمياً له.

وبلغ ديوكوفيتش الدور قبل النهائي لإحدى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى للمرة الـ51، عقب فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث للبطولة، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة وحيدة، بدور الثمانية للمسابقة، المقامة على الملاعب الرملية في العاصمة الفرنسية باريس.

ويواصل ديوكوفيتش «38 عاماً» سعيه الحثيث نحو التتويج بلقبه الرابع في رولان جاروس والـ25 في البطولات الكبرى، من أجل حصد رقم قياسي غير مسبوق في مسابقات جراند سلام، لكن سينر يقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحاته، لا سيما بعد المستوى اللافت الذي ظهر به في البطولة حتى الآن.

ولم يخسر سينر «23 عاماً» أي مجموعة حتى الآن في رولان جاروس، ولم يفقد إرساله حتى منذ مباراته في الدور الأول ضد الفرنسي آرثر ريندركنيش.

وفاز سينر بـ19 مباراة متتالية في بطولات جراند سلام بعد انتصاراته الأخيرة في بطولتي أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) وأستراليا المفتوحة، وأصبح على بعد فوزين فقط للفوز بلقبه الثالث على التوالي في المسابقات الكبرى فيما يسمى «سينر سلام».

نفذ ديوكوفيتش خطته ضد زفيريف «28 عاماً» بإتقان، حيث كان يجذب منافسه بانتظام إلى الشبكة ثم يمرر الكرة أو يسددها عالياً، لكن سينر يتمتع بالسرعة والذكاء الحاد، وهو ما يجعله لا ينخدع بهذه الخطة.

وقال ديوكوفيتش: «أعرف ما أتوقعه من يانيك، سيقدم أداءً عالي المستوى، كما فعل في كل بطولة شارك فيها تقريباً خلال العام والنصف الماضيين، لا أتوقع منه أقل من ذلك». أضاف ديوكوفيتش «لكن هذا النوع من المواجهات والتحديات يخرج أفضل ما لدي، اللعب على أساس لعب 5 مجموعات في الأدوار النهائية من إحدى المسابقات الكبرى ضد المصنف الأول عالمياً، لا يمكن أن يكون أكثر تحفيزاً لي في هذا العمر».

وأوضح «هكذا أرى الأمور الآن، لا أفكر في كيفية إيقافه، لكنني أفكر في كيفية تنفيذ ما أريده على أرض الملعب والشعور بما أريد، هذا ما يجول بخاطري».

كان ديوكوفيتش قد عانى من واحدة من أسوأ فترات مسيرته الرياضية، عندما خسر ثلاث مباريات متتالية، قبل أن يستعد للعب في فرنسا المفتوحة من خلال المشاركة في بطولة جنيف، حيث فاز بلقبه الـ100 في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

ولا تزال البطولات الكبرى تبرز بوضوح أفضل ما لدى ديوكوفيتش، حتى لو لم يفز بأي لقب منذ بطولة أميركا المفتوحة عام 2023.

من جانبه، صرح سينر: «لقد أظهر ديوكوفيتش في الفترة الأخيرة أنه عاد إلى مستواه المعتاد».

وشدد «إنه يلعب بشكل جيد للغاية، لذا ستكون المباراة تكتيكية للغاية، لكنها صعبة جداً، إنه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة، لديه 24 لقبا في جراند سلام، أعتقد أن هذا يظهر كل شيء».