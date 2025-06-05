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الرياضة

إندونيسيا تعبر الصين بهدف في تصفيات «مونديال 2026»

إندونيسيا تعبر الصين بهدف في تصفيات «مونديال 2026»
5 يونيو 2025 20:10

 
جاكرتا (د ب أ)

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تقدم منتخب إندونيسيا للمركز الثالث (مؤقتاً) في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.
وحقق المنتخب الإندونيسي انتصاراً ثميناً 1- صفر على ضيفه منتخب الصين، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة.
وتقمص أولي روميني دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب إندونيسيا الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.
ورفع منتخب إندونيسيا، الذي حقق فوزه الثالث في المجموعة مقابل التعادل في 3 لقاءات والخسارة في مثلها، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث بصورة مؤقتة، بفارق نقطتين أمام منتخب السعودية، الذي تراجع للمركز الرابع، قبل لقائه المرتقب ضد مضيفه منتخب البحرين، صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط.
في المقابل، يتصدر منتخب اليابان، الذي حجز مقعده رسمياً في وقت سابق بالمونديال، الذي يقام العام القادم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ترتيب المجموعة، برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أستراليا، فيما يقبع منتخب الصين في قاع الترتيب برصيد 6 نقاط.
وتقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم، حيث تلتقي اليابان مع إندونيسيا في سويتا، والصين مع البحرين في تشونجكينج، والسعودية مع أستراليا في جدة.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم
إندونيسيا
الصين
السعودية
البحرين
اليابان
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