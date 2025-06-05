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الرياضة

ليفربول يرفض رحيل دياز إلى برشلونة

ليفربول يرفض رحيل دياز إلى برشلونة
5 يونيو 2025 20:19

 
لندن (أ ب)

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رفض ليفربول الإنجليزي عرضاً من برشلونة الإسباني، لضم مهاجمه الكولومبي لويس دياز، وذلك وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لوكالة أنباء أسوشيتد برس.
ويبحث برشلونة عن تدعيم صفوفه، فيما أكد المدير الرياضي للفريق، البرتغالي ديكو، إعجاب النادي بدياز وكذلك ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. وحسب المصدر لم يتم الكشف عن المبلغ الذي كان برشلونة سيدفعه من أجل ضم دياز، الدولي الكولومبي، لكن ليفربول أخطر النادي الإسباني بأن لاعبه ليس للبيع.
وسجل دياز «28 عاماً» 17 هدفاً لليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي الذي فاز به الفريق.
وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، وكان لاعباً أساسياً في منظومة المدرب الهولندي أرني سلوت.
وانضم دياز إلى ليفربول قادما من بورتو البرتغالي في عام 2022 في صفقة بلغت قيمتها 5,37 مليون جنيه استرليني (51 مليون دولار)، وفاز بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين وسجل 41 هدفاً في 148 مباراة.

ليفربول
برشلونة
ماركوس راشفورد
مانشستر يونايتد
دياز
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