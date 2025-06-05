كومو يرفض السماح للإنتر بالتفاوض مع فابريجاس



روما (أ ف ب)



رفض نادي كومو الإيطالي السماح لمواطنه الإنتر بالتفاوض مع مدربه الإسباني سيسك فابريجاس، في ظل سعيه لإيجاد خليفة لسيموني إينزاجي، بحسب ما أعلن الأول.

وقال كومو في بيان صحفي «أبلغنا رفضنا مباشرة لرئيس الإنتر الذي قبله باللباقة والوضوح المتوقعين بين الأندية مع الاحترام المتبادل».

وأضاف البيان «لهذا السبب، نعتبر الإشاعات المستمرة حول اهتمامهم بمدربنا محض خيال، من غير المرجح أن يصرّ أحد على ذلك بعد هذا الرد الواضح، وخصوصاً نادٍ بمستوى الإنتر».

يتولى الدولي الإسباني السابق البالغ 38 عاماً تدريب فريق كومو منذ يوليو الماضي، وهو النادي الذي أنهى مسيرته الكروية معه في عام 2023.

واحتل الفريق الصاعد المركز العاشر في الدوري الإيطالي هذا الموسم تحت قيادة فابريجاس، بعد أن قدم مستوى رفيعاً وواعداً في العديد من المناسبات.

ومنذ الإعلان عن رحيل إينزاجي الذي سيتولى الإشراف على نادي الهلال السعودي، وضعت إدارة الإنتر، فابريجاس، على رأس أولوياتها.

وأفادت الصحافة الإيطالية أن وصيف بطل إيطاليا الذي تعرض لخسارة قاسية من باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة حوّل أنظاره إلى الروماني كريستيان كيفو.

بدأ كيفو، لاعب الإنتر السابق (2007-2014)، مسيرته التدريبية مع فرق الناشئين في النادي قبل أن ينتقل لتدريب بارما في الموسم الأخير، ويضمن بقاءه في دوري الأضواء.