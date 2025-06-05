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الرياضة

مانشستر سيتي يقترب من ضم آيت نوري

مانشستر سيتي يقترب من ضم آيت نوري
5 يونيو 2025 20:40

 
مانشستر (أ ف ب)

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اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من ضم الدولي الجزائري ريان آيت-نوري قبل انطلاق كأس العالم للأندية في كرة القدم، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن ظهير أيسر نادي ولفرهامبتون آيت -نوري يقترب من إتمام صفقة انتقاله إلى السيتي مقابل 45 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع.
وسبق أن ذكرت تقارير بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي لضم الهولندي تيجاني رايندرس مقابل 63 مليون دولار.
ومن المحتمل أيضاً أن يتمكن النادي الإنجليزي من ضم الفرنسي الجزائري الأصل ريان شرقي صانع ألعاب ليون الفرنسي قبل البطولة العالمية المقررة في الولايات المتحدة حيث تستمر المفاوضات بين الناديين.
يلتقي السيتي ضمن المجموعة السابعة مع الوداد الرياضي المغربي في الجولة الأولى، ثم العين الإماراتي، قبل أن يصطدم بيوفنتوس الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وخرج السيتي خالي الوفاض من الموسم الحالي للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، لذا يأمل أن يستعيد توازنه سريعاً في ظل النفضة المرتقبة.

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