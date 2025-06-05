ديست خارج حسابات أميركا في «الكأس الذهبية»



شيكاغو (أ ب)



خرج سيرجينو ديست من قائمة المنتخب الأميركي لكأس أمم أميركا الشمالية لكرة القدم (الكأس الذهبية)، ليتبقى فقط أربعة لاعبين من الفريق الذي خاض آخر مباراة للمنتخب بكأس العالم 2022 في قطر.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني للمنتخب الأميركي: «أجرى الجهازان الطبي والفني سلسلة من التقييمات لجميع اللاعبين في المعسكر، وبالنسبة لسيرجينو، رأينا أنه من الأفضل أن يتدرب بشكل فردي خلال فترة الصيف، من أجل التركيز على تعافيه استعدادا للموسم المقبل».

وأصيب ديست، الظهير الأيسر، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع أيندهوفن الهولندي في 20 أبريل 2024، وعاد إلى الملاعب يوم الثامن من مارس الماضي، وشارك في سبع مباريات منها أربع أساسياً، لكنه لم يلعب 90 دقيقة كاملة حتى نهاية الموسم في 18 مايو الماضي.

وتبقى أربعة لاعبين فقط من القائمة التي خسرت أمام هولندا في دور الستة عشر بكأس العالم 2022، من ضمن القائمة التي اختارها بوتشيتينو وتشمل 26 لاعباً، وهم المدافع تيم ريم وزميله واكر زيمرمان ولاعب الوسط تايلر أدامز.

وسيلعب المنتخب الأميركي مباراتين وديتين أمام تركيا يوم السبت ثم أمام سويسرا بعد ذلك بثلاثة أيام، وسيلعب في بطولة الكأس الذهبية مع منتخبات تراينداد وتوباجو والسعودية وهاييتي في دور المجموعات.

وستكون بطولة الكأس الذهبية هي المنافسة الأخيرة للمنتخب الأميركي قبل انطلاق كأس العالم 2026 على أرضه.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: كريس برادي (شيكاغو) - مات فريز (نيويورك سيتي) - مات تيرنر (كريستال بالاس)

الدفاع: ماكس أرفستن (كولومبوس)- أليكس فريمان (أورلاندو) - ناثان هاريل (فيلادلفيا) - مارك ماكينزي (تولوز) - تيم ريم (شارلوت)- كريس ريتشاردز (كريستال بالاس) - مايلز روبنسون (سينسيناتي) - جون تولكين (هولشتاين كيل) - والكر زيمرمان (ناشفيل).

الوسط: براندن آرونسون (ليدز) - تايلر أدامز (بورنموث) - سيباستيان برهالتر (فانكوفر) - جوني كاردوسو(ريال بيتيس) - لوكا دي لا توري (سان دييجو) - دييجو لونا (سالت ليك) - جاك ماكجلين (هويستون) - كوين سوليفان (فيلادلفيا) - مالك تيلمان (أيندهوفن).

المهاجمون: باكستن آرونسون (أوتريخت) - باتريك أجيمانج (شارلوت) - داميان داونز (كولون) - براين وايت (فانكوفر) - حاجي رايت (كوفنتري سيتي).