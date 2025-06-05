الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطل الأولمبي لوماتشينكو يعتزل الملاكمة بـ 12 ضربة قاضية

البطل الأولمبي لوماتشينكو يعتزل الملاكمة بـ 12 ضربة قاضية
5 يونيو 2025 21:26

 
أوكرانيا (رويترز)

أخبار ذات صلة
الإمارات عضواً بهيئة الملاكمة العالمية
باكياو يعود إلى حلبة الملاكمة في «السادسة والأربعين»!


أعلن الملاكم الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو (37 عاماً) الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وبطل العالم في ثلاثة أوزان، اعتزاله الملاكمة بعد أكثر من عام واحد على آخر نزال له، وتغلب لوماتشينكو على الأسترالي جورج كامبوسوس جونيور بعد توقف النزال في الجولة 11 في بيرث بمايو الماضي ليتوج بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة لوزن الخفيف الذي كان شاغراً.
ويختتم البطل الأولمبي في وزن الريشة لعام 2008 والبطل الأولمبي في وزن الخفيف لعام 2012 مسيرته الاحترافية بسجل حافل حقق فيه 18 فوزاً وخسر في ثلاث مناسبات، مع 12 ضربة قاضية، بعد سجل حافل على مستوى الهواة بلغ 396 فوزا وهزيمة واحدة فقط.
وكان بطلا موحداً في وزن الخفيف وفاز أيضاً ببطولة العالم في وزن الريشة ووزن فوق الريشة.
وقال لوماتشينكو في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي «أنا ممتن لكل انتصار وكل هزيمة في الحلبة وفي الحياة».
وأضاف «أنا ممتن لأنه مع اقتراب مسيرتي المهنية من نهايتها، اكتسبت وضوحا حول الاتجاه الذي يجب أن يسلكه الشخص من أجل تحقيق النصر الحقيقي، ليس فقط في الحلبة ولكن في التفوق على الذات». 

الملاكمة
الملاكمةالألمبياد
الاتحاد الدولي للملاكمة
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©