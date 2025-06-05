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الرياضة

بعثة الأهلي المصري تصل إلى ميامي

بعثة الأهلي المصري تصل إلى ميامي
5 يونيو 2025 21:31

 
القاهرة (د ب أ)

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وصلت بعثة الأهلي المصري لكرة القدم إلي ميامي، استعداداً للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2026 .
وتقام البطولة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في التاريخ.
وانطلقت رحلة الأهلي من مطار القاهرة الدولي، مروراً «ترانزيت» في مطار دبي بالإمارات، حتى الوصول إلى مطار ميامي بأميركا.
وتضم بعثة الأهلي التي غادرت مصر إلى الولايات المتحدة اللاعبين محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.
وينطلق معسكر الأهلي الجمعة، حيث يتخلله إقامة مباراة ودية يوم الأحد القادم أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعداداً لخوض مواجهة إنتر ميامي في افتتاح المونديال.
ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

مصر
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