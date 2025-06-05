«الأبيض» ينتقل إلى «المرحلة الرابعة» من تصفيات «مونديال 2026»



مصطفى الديب - مراد المصري (أبوظبي)



فرط منتخبنا الوطني لكرة القدم في فرصة «التأهل المباشر» إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويكمل «الأبيض» مشواره بخوض منافسات «المرحلة الرابعة» من التصفيات الآسيوية في أكتوبر المقبل، وذلك بعد التعادل مع أوزبكستان من دون أهداف في «الجولة التاسعة»، ويحتل منتخبنا المركز الثالث وله 14 نقطة، فيما تأهل «الأوزبكي» إلى «المونديال» للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، خلف إيران «المتصدر» والذي ضمن القمة والتأهل من قبل، وتبقى لـ «الأبيض» مباراة أخيرة في «المرحلة الثالثة» خارج ملعبه أمام قيرغيزستان يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت المباراة عكس التوقعات، حيث لم ظهر منتخبنا بالصورة المطلوبة هجومياً خاصة في الشوط الأول، وإن تحسن الأداء الهجومي بدرجة كبيرة في الشوط الثاني، وأهدر «الأبيض» أكثر من فرصة لتسجيل هدف الفوز، والحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل أمام قوة الدفاع الأوزبكي، وكذلك تألق حارس المرمى الذي أنقذ أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

جاء الشوط الأول متوازناً بين المنتخبين، وسيطر «الأبيض» على الكرة، من دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف، إلى أن دخل لاعبو أوزبكستان في أجواء المباراة بداية من النصف الثاني للشوط الأول، الذي شهد سيطرة كبيرة من أوزبكستان، فيما اعتمد منتخبنا على الدفاع والهجمات المرتدة.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً كبيرة للمنتخبين، باستثناء محاولات قليلة أمام مرمى خالد عيسى حارس منتخبنا، فيما لم يظهر حارس أوزبكستان في الصورة، إلا في الكرة التي سددها علي صالح في الدقيقة 38 من ضربة ثابتة من حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر.

واستمرت السيطرة بلون قميص أوزبكستان خاصة في الثلث الأخير من ملعب منتخبنا، إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

جاء الشوط الثاني مختلفاً عن الأول، حيث كانت البداية مثيرة بالعديد من الفرص، بعدما أهدر مليوني فرصة الهدف الأول لـ«الأبيض» من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني، فيما رد أوزبكستان برأسية ارتدت من العارضة في الدقيقة 53، قبل أن يهدر لوكاس بيمنتا فرصة جديدة لمنتخبنا من رأسية تصدي لها حارس الضيوف في الدقيقة 59.

وعاد الحارس الأوزبكي للتألق مجدداً، بعدما أنقذ فرصة هدف مؤكد من تسديدة فابيو ليما في الدقيقة 70، ليواصل «الأبيض» الضغط على دفاعات الضيوف بغية تسجيل الهدف الأول، لكن محاولات لاعبينا باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.