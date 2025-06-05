الجمعة 6 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السعودية تجتاز البحرين وتتمسك بأمل التأهل المباشر لكأس العالم

السعودية تجتاز البحرين وتتمسك بأمل التأهل المباشر لكأس العالم
5 يونيو 2025 22:35


المنامة (د ب أ)
تمسك منتخب السعودية بآماله في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وحقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 2 / صفر على مضيفه منتخب البحرين، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال اليوم، التي شهدت أيضاً فوز أستراليا على ضيفتها اليابان 1 / صفر، وإندونيسيا على ضيفتها الصين بالنتيجة نفسها.
وافتتح مصعب الجوير التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 16، فيما تكفل عبدالرحمن العبود بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليؤمن حصول (الأخضر) على النقاط الثلاث. بتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السعودي، الساعي للتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف منتخب أستراليا، لتصبح مواجهتهما المقبلة في الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد هوية المتأهل المباشر الثاني عن تلك المجموعة لكأس العالم، برفقة منتخب اليابان، المتصدر برصيد 20 نقطة، الذي حجز مقعده في البطولة في وقت سابق.
في المقابل، توقف رصيد منتخب البحرين عند 6 نقاط في المركز الخامس، لتتلاشى حظوظه رسميا في بلوغ المونديال، ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الرابع بـ12 نقطة، بينما يقبع منتخب الصين في ذيل الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.
وتقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثلاثاء القادم، حيث تلتقي اليابان مع إندونيسيا في سويتا، والصين مع البحرين في تشونجكينج، والسعودية مع أستراليا في جدة. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

أخبار ذات صلة
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
المنتخب السعودي
السعودية
منتخب البحرين
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
الرياضة
إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
اليوم 01:18
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
الرياضة
الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر
اليوم 01:11
أطفال فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع وجبات طعام في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى وسط مجاعة غير مسبوقة
اليوم 01:06
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
الأخبار العالمية
علماء ودعاة لـ«الاتحاد»: السعودية نجحت بامتياز في تنظيم موسم الحج من دون أي عقبات
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©