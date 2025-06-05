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الرياضة

«هاتريك علوان» يقود الأردن للفوز على عُمان

«هاتريك علوان» يقود الأردن للفوز على عُمان
5 يونيو 2025 22:37


مسقط (د ب أ)
اقترب المنتخب الأردني من بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني 3صفر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية.
ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب عمان عند عشر نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف العراق في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن فلسطين الخامس وخمس نقاط عن منتخب الكويت صاحب المركز السادس والأخير.
ويدين المنتخب الأردني بالفضل في الفوز للاعبه علي علوان الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء و51 و64، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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