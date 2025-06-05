العين يدشن المرحلة الثانية من الإعداد لـ«المونديال» في واشنطن

واشنطن (الاتحاد)

دشن العين، بطل دوري أبطال آسيا 2024، المرحلة الثانية من تحضيراته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بإقامة حصة تدريبية خفيفة، بعد أقل من ثماني ساعات على وصول بعثته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، قادمة من دبي، في رحلة استغرقت قرابة 14 ساعة ونصف الساعة.

ورغم الإرهاق الناتج عن طول السفر وفارق التوقيت الذي يتجاوز 8 ساعات بين الإمارات والولايات المتحدة، فضّل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش إقامة تدريب خفيف مساء اليوم ذاته، في خطوة تهدف إلى تنشيط الدورة الدموية للاعبين، وتحقيق بداية تدريجية للتكيّف الذهني والبدني مع أجواء البطولة وجدولها الزمني، ضمن استراتيجية فنية مدروسة.

وحظيت بعثة الزعيم لحظة وصولها إلى واشنطن باهتمام إعلامي واسع، حيث حضرت وسائل إعلام عالمية في صالة الوصول، وسط مشهد تخلله ترحيب رسمي، يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها العين وقيمة المسابقة التي تضم أفضل 32 نادياً بالعالم.

وأجرت وسائل الإعلام لقاءات مع عدد من عناصر الفريق، كان أبرزها مع الحارس البرتغالي الدولي المخضرم روي باتريسيو الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة المشاركة في كأس العالم للأندية بقميص أحد أبرز أندية قارة آسيا، مؤكداً أن اللعب في هذه البطولة العالمية يُعد محطة مهمة في مسيرة كل لاعب.

وأضاف: «كأس العالم للأندية تجربة مذهلة بقميص ناد كبير ننافس فيه نخبة أندية العالم، وفي اعتقادي أن اللعب أمام فرق مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس يمثل تحدياً حقيقياً يجب أن نستعد له جيداً، ونستمتع به في الوقت ذاته»

وعن زيارته الأولى للولايات المتحدة، قال: «لم يسبق لي اللعب هنا من قبل، لكن بالنسبة لي، إنه شرف أن أشارك في هذه البطولة في أميركا، البلد كبير ومذهل، ومن الرائع أن نكون هنا كممثلين لدولة الإمارات بوصفنا أبطالاً لقارة آسيا».

وأضاف: «جئنا لنلعب كرة القدم أولاً، لدينا أهداف واضحة ومسؤولية كبيرة، وتركيزنا منصب على تقديم أداء مشرف يليق بطموحات النادي وجماهيره».