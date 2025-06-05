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الرياضة

إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا

إسبانيا تصعد إلى نهائي دوري أمم أوروبا بفوز مثير على فرنسا
6 يونيو 2025 01:18


شتوتجارت (د ب أ)

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 صعد منتخب إسبانيا للمباراة النهائية في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 5 - 4 على منتخب فرنسا، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية. 
وفي مدينة شتوتجارت الألمانية، افتتح نيكولاس وليامز التسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 22، قبل أن يضيف ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 25 .
وأضاف لامين يامال الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ليعقبه بيدري بالهدف الرابع في الدقيقة التالية، لكن كيليان مبابي سجل الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء. 
وعاد يامال لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الخامس لإسبانيا، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، ليرد منتخب فرنسا بالهدف الثاني عبر ريان شرقي في الدقيقة 79 .
وجاء الهدف الثالث لفرنسا عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل دانيال فيفيان، لاعب المنتخب الإسباني هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84، بينما سجل راندال كولو مواني الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. 
ويلتقي منتخب إسبانيا، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، في المباراة النهائية للبطولة القارية، يوم الأحد القادم مع منتخب البرتغال، الذي فاز 2 - 1 على منتخب ألمانيا في لقاء المربع الذهبي الآخر. في المقابل، يلعب منتخب فرنسا مع نظيره الألماني في اليوم ذاته من أجل تحديد صاحب المركز الثالث.

دوري أمم أوروبا
فرنسا
إسبانيا
البرتغال
ألمانيا
لامين يامال
كيليان مبابي
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