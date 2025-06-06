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الرياضة

البرازيل.. «البداية سلبية» مع أنشيلوتي!

البرازيل.. «البداية سلبية» مع أنشيلوتي!
6 يونيو 2025 08:41

جواياكيل (رويترز)

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بدأ كارلو أنشيلوتي مشواره مع منتخب البرازيل بشكل مخيب للآمال في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم، بالتعادل بدون أهداف مع الإكوادور صاحبة المركز الثاني بالتصفيات، مما وضع المدرب الإيطالي تحت ضغط كبير.
ولم يتمكن المنتخب البرازيلي من اختراق دفاع الإكوادور المنظم، وسنحت له فرص قليلة في الشوط الأول، أبرزها من فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة من جيرسون، لكن جونزالو فالي حارس الإكوادور تصدى لها.
وشكلت الإكوادور تهديداً على الفريق الزائر في الشوط الثاني، عندما حاول جون ييبواه إرسال تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، لكن المهاجم نيلسون أنجولو كان في موقف تسلل.
وصنع فريق أنشيلوتي المزيد من الفرص، لكنه فشل في استغلالها، إذ أهدر ريتشارليسون فرصة خطيرة، بعدما تلقى تمريرة متقنة من فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، فيما تصدى فالي لتسديدة كاسيميرو القوية من مسافة بعيدة.
وقال كاسيميرو بعد المباراة «بالطبع علينا التحسن دائماً، لكننا نتحسن تدريجياً، مر يومان أو ثلاثة فقط على قدوم المدرب الجديد، الانسجام والأجواء جيدة، أنا سعيد جداً بعودتي، الأجواء ممتازة».
وأضاف «لم يحصل أنشيلوتي على ما يكفي من وقت لفرض طريقة لعبه، قاد التدريبات خلال يومين أو ثلاثة فقط».
واقتربت الإكوادور من التأهل لكأس العالم، بعدما حافظت على المركز الثاني برصيد 24 نقطة، فيما تأتي البرازيل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.
وتتأهل الفرق الستة الأولى مباشرة إلى كأس العالم العام المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتخوض الإكوادور مباراة خارج أرضها أمام بيرو، صاحبة المركز التاسع وقبل الأخير، يوم الثلاثاء المقبل.
وتستضيف البرازيل منافستها باراجواي، صاحبة المركز الثالث، في ساو باولو يوم الأربعاء المقبل.
وفي مباراة أخرى، فازت باراجواي 2-صفر على ضيفتها أوروجواي، وسجل ماتياس جالارزا الهدف الأول لصاحب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 13، قبل أن يضاعف خوليو أنسيسيو النتيجة بضربة جزاء في الدقيقة 81، وارتفع رصيد باراجواي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، متأخرة بفارق الأهداف عن الإكوادور، بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد أوروجواي عند 21 نقطة في المركز الخامس. 

تصفيات كأس العالم
البرازيل
الإكوادور
كارلو أنشيلوتي
فينيسيوس جونيور
كاسيميرو
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