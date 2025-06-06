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الرياضة

يامال يقهر مبابي لـ «المرة السادسة» على التوالي!

يامال يقهر مبابي لـ «المرة السادسة» على التوالي!
6 يونيو 2025 09:20

علي معالي (أبوظبي)

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تعتبر خسارة فرنسا أمام إسبانيا 4-5، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، نتيجة مؤسفة لمبابي، لأنها السادسة على التوالي لنجم «الديوك» من لامين يامال لاعب منتخب «الماتادور»، وطوال مسيرتهما التقى اللاعبان 7 مرات، بداية من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وهي المرة الوحيدة التي تفوق فيها مبابي على يامال، وسجل وقتها هدفين ليساعد سان جيرمان على الفوز على برشلونة بنتيجة إجمالية 6-4، ومنذ ذلك الوقت، خسر مبابي أمام يامال 6 مرات متتالية، من يوليو 2024 إلى الآن.
خلال مباراة نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا في «يورو 2024»، قدم مبابي تمريرة حاسمة، لكن يامال تألق بشكل أكبر بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، مما ساعد إسبانيا على الفوز 2-1.
بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد، خاض 4 مباريات أمام برشلونة، وفي كل مرة، كان على النجم الفرنسي أن يتقبل الهزيمة، في أول «كلاسيكو»، لقي مبابي هزيمة مُذلة بفوز «البارسا» 4-0، سجل يامال هدفاً، وفي إياب الدوري الإسباني، سجل مبابي هدفين، ويامال هدفاً، وانتهت المباراة 4-3 لمصلحة برشلونة.
وبين المباراتين، هناك مواجهتان في كأس السوبر ونهائي كأس الملك، وكانتا بمثابة الاستعراض الخاص ليامال، حيث سجل وصنع، بينما لم يُحرز مبابي، وآخرها فوز إسبانيا على فرنسا، كان بإمكان يامال وزملائه إضافة المزيد المزيد من الأهداف بعد التقدم 5-1، قبل أن يقلص «الديوك» الفارق إلى 5-4!

 

دوري أمم أوروبا
إسبانيا
فرنسا
برشلونة
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
لامين يامال
كيليان مبابي
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