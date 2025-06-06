الأرجنتين تضاعف معاناة تشيلي في تصفيات «المونديال»



سانتياجو (د ب أ)



ضمن منتخب الأرجنتين صدارته جدول ترتيب تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، المؤهلة إلى كأس العالم عام 2026 .

وحقق منتخب الأرجنتين «بطل العالم» فوزاً ثميناً ومستحقاً 1 - صفر على مضيفه منتخب تشيلي، في الجولة الـ15 للتصفيات.

وخاض المنتخب الأرجنتيني المباراة بأعصاب هادئة، بعدما حجز مقعده في وقت سابق رسمياً في المونديال، الذي يقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتقمص جوليان ألفاريز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 16، فيما شهد الشوط الثاني من المباراة مشاركة قائد منتخب «راقصو التانجو» ليونيل ميسي، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، ليسجل ظهوره الأول مع الفريق بعد غياب دام 7 أشهر.

وعزز منتخب الأرجنتين موقعه في قمة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب الإكوادور، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية التصفيات.

وفي المقابل، توقف رصيد منتخب تشيلي عند 10 نقاط، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، ويقترب من الغياب للنسخة الثالثة على التوالي في كأس العالم.

يذكر أن المنتخبات الستة الأولى في ترتيب التصفيات تصعد مباشرة للمونديال، فيما يتعين على صاحب المركز السابع، خوض الملحق العالمي.

ويحل منتخب تشيلي ضيفاً على منتخب بوليفيا في الجولة المقبلة، التي تقام يوم الثلاثاء، في حين يلعب منتخب الأرجنتين مع ضيفه منتخب كولومبيا بالجولة نفسها.