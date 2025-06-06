الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأرجنتين تضاعف معاناة تشيلي في تصفيات «المونديال»

الأرجنتين تضاعف معاناة تشيلي في تصفيات «المونديال»
6 يونيو 2025 10:19

 
سانتياجو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إنجلترا.. «الفوز الهزيل» وسط «صافرات الاستهجان»!
إمام عاشور: أشعر بالحماس للعب أمام ميسي


ضمن منتخب الأرجنتين صدارته جدول ترتيب تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، المؤهلة إلى كأس العالم عام 2026 .
وحقق منتخب الأرجنتين «بطل العالم» فوزاً ثميناً ومستحقاً 1 - صفر على مضيفه منتخب تشيلي، في الجولة الـ15 للتصفيات.
وخاض المنتخب الأرجنتيني المباراة بأعصاب هادئة، بعدما حجز مقعده في وقت سابق رسمياً في المونديال، الذي يقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتقمص جوليان ألفاريز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 16، فيما شهد الشوط الثاني من المباراة مشاركة قائد منتخب «راقصو التانجو» ليونيل ميسي، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، ليسجل ظهوره الأول مع الفريق بعد غياب دام 7 أشهر.
وعزز منتخب الأرجنتين موقعه في قمة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب الإكوادور، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية التصفيات.
وفي المقابل، توقف رصيد منتخب تشيلي عند 10 نقاط، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، ويقترب من الغياب للنسخة الثالثة على التوالي في كأس العالم.
يذكر أن المنتخبات الستة الأولى في ترتيب التصفيات تصعد مباشرة للمونديال، فيما يتعين على صاحب المركز السابع، خوض الملحق العالمي.
ويحل منتخب تشيلي ضيفاً على منتخب بوليفيا في الجولة المقبلة، التي تقام يوم الثلاثاء، في حين يلعب منتخب الأرجنتين مع ضيفه منتخب كولومبيا بالجولة نفسها.

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
تشيلي
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©