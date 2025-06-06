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الرياضة

دي لا فوينتي: شبان إسبانيا «متعطشون»!

دي لا فوينتي: شبان إسبانيا «متعطشون»!
6 يونيو 2025 10:45

 
شتوتجارت (أ ف ب)

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أعرب مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عن فخره بلاعبيه الشبان، بعد فوز «لا روخا» المثير على فرنسا 5-4 ليبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، حيث سيواجه البرتغال في المباراة النهائية الأحد، مشيراً إلى أن لاعبيه «متعطشون» للفوز.
وقال دي لا فوينتي: «من الصعب إحراز ثلاثة ألقاب في مدة ثلاث سنوات، المهم، أن هذا الفريق لا يزال متعطشاً ولا يرتوي، يريد دائماً ويكافح من أجل الفوز، جميع اللاعبين كانوا يملكون الطموح ذاته وأنا فخور باللاعبين الشبان».
وسيحاول المنتخب أن يحرز دوري الأمم للمرة الثانية بعد عام 2023 علماً بأنه توج بطلاً لكأس أوروبا الصيف الماضي بقيادة دي لا فوينتي.
وأضاف دي لا فوينتي: «الأحد، ثمة قوتان كبيرتان في كرة القدم»، مبدياً تقديره للنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو «سيكون منافساً شرساً».
في المقابل، اعتبر مدرب فرنسا ديدييه ديشامب بأن ثمة أشياء جيدة يمكن استنتاجها من المباراة بقوله «إنه شعور متناقض، ثمة أشياء جيدة ولكن عندما تتلقى شباك فريقك 5 أهداف فهذا يعني بأنك لم تقم بعملك بالشكل المطلوب».
وأوضح «خضنا أول 20 دقيقة بشكل جيد جداً، وحصلنا على فرص أكثر من منافسنا، ثم وفي مطلع الشوط الثاني تلقت شباكنا هدفين وعلى الرغم من توسيع الفارق واصلنا خلق الفرص وحولناها إلى أهداف، وجعلنا منتخب إسبانيا يرتجف في نهاية المباراة».
وتابع: «يجب معالجة بعض الأمور لكننا قمنا بأشياء جيدة، عوقبنا لأننا كنا نواجه فريقاً عالي المستوى اظهر فعالية كبيرة».
وألمح إلى غياب أفراد مؤثرين في خط دفاعه وهم دايو أوباميكانو ووليام صليبا وجول كونديه بقوله «كان يتعين علينا أن نكون في القمة في مواجهة منتخب قوي ولم نملك جميع قوانا في خط الدفاع، لكن هذا الأمر سمح للاعبين آخرين بالمشاركة وهذه أمور مهمة».
في المقابل، أعرب نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي عن خيبة أمله من النتيجة بقوله «نشعر بالإحباط لأننا كنا نريد الفوز ولعبنا برغبة كبير لتحقيق ذلك، كنا نريد العودة في النتيجة لكننا خسرنا في النهاية وثمة خيبة أمل».
وتابع «لعبنا بطريقة جيدة لكننا مررنا بثغرة لمدة 10 دقائق في الشوط الأول، وتلقينا هدفين وتكرر الأمر في الشوط الثاني، وتلقينا هدفين أيضاً».
وتابع: «يجب أن نستخلص الدرس في كل مرة، لكني أعتقد بان الأمور مشجعة للمستقبل».
وستكتفي فرنسا وصيفة النسخة الأخيرة من مونديال 2022 في قطر، بخوض مباراة المركز الثالث ضد ألمانيا الدولة المضيفة الأحد.

دوري أمم أوروبا
إسبانيا
فرنسا
ألمانيا
البرتغال
ديديه ديشامب
كيليان مبابي
لامين يامال
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