الوداد يتعاقد مع «قلب دفاع»



الدار البيضاء (أ ف ب)



تعاقد الوداد المغربي مع قلب الدفاع الهولندي بارت مايرس قادماً من بوراتس بانيا لوكا البوسني، وذلك استعداداً لخوضه نهائيات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، اعتباراً من 15 يونيو الجاري.

ويواجه الوداد في هذه البطولة كلاً من يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن المجموعة السابعة.

وكشف النادي عبر حساباته الرسمية أن «الصفقة تندرج ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز التركيية البشرية للفريق، استعداداً لخوض غمار الاستحقاقات القادمة على المستويين المحلي والقاري».

ومايرس (28 عاماً) هو رابع صفقة يبرمها النادي، استعداداً للبطولة العالمية، بعد نور الدين امرابط والبوركينابي عزيز كي وحمزة هنوري.

وانطلق مايرس من بريدا عام 2011 حيث تدرج في فرقه ضمن الفئات العمرية، وصولاً إلى الفريق الأول، ولعب مع هلموند سبورت الهولندي، وألميري سيتي، وبترولول الروماني.