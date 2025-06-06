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الرياضة

ابن ثعلوب يهنئ الزمالك والرمادي

محمد بن ثعلوب
6 يونيو 2025 11:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

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بعث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، برقية تهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح في النهائي المثير، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
يذكر أن بيراميدز تُوج بكأس مصر النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه، بجانب فوزه مؤخراً بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024- 2025 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في إنجاز تاريخي يسجل للنادي، وبالتالي صعوده إلى كأس العالم للأندية 2029.

العين
محمد بن ثعلوب
الزمالك
كأس مصر
بيراميدز
دوري أبطال أفريقيا
أيمن الرمادي
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