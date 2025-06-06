القيمة السوقية لـ «البوندسليجا».. تراجع كبير لهاري كين!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع انتهاء الموسم، وقبل انطلاق كأس العالم للأندية، قام موقع «ترانسفير ماركت» بتحديث القيم السوقية لـ485 لاعباً في الدوري الألماني، بينما لم يطرأ أي تغيير على صدارة القائمة، حيث حافظ جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ، وفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، على المركز الأول بقيمة سوقية تبلغ 140 مليون يورو، وصل لاعب ثالث إلى حاجز الـ100 مليون يورو، وهو مايكل أوليس.

في موسم استعاد فيه البايرن لقب الدوري من ليفركوزن، لكنه كان مخيبا للآمال بعض الشيء قارياً، حيث خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، نادراً ما تشهد إحصائيات اللاعبين تغييرات كبيرة في الفريق، وباستثناء أوليس، فإن اللاعبون الذين خضعوا لترقيات هم ألكسندر بافلوفيتش «زيادة 5 ملايين يورو لتصل إلى 55 مليون يورو»، ويوسيب ستانيسيتش «زيادة 4 ملايين يورو لتصل إلى 32 مليون يورو»، ويوناس أوربيج «زيادة 4 ملايين يورو لتصل إلى 12 مليون يورو».

هؤلاء الأربعة هم الاستثناء، وليس القاعدة في بايرن ميونيخ، حيث تأثر عملاق الدوري الألماني بالعديد من تخفيضات التصنيف في هذا التحديث، واللاعب الذي حصل على أكبر تخفيض في التصنيف هو قائد منتخب إنجلترا هاري كين، وانخفضت قيمة المهاجم السوقية بمقدار 15 مليون يورو، من 90 مليون يورو إلى 75 مليون يورو، وبعد تسجيله 36 هدفاً في الموسم الماضي، لم يسجل كين سوى 26 هدفاً هذا الموسم، 9 منها من ضربات جزاء، ولولا ذلك لاحتل كين المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم.

ومع ذلك، لم يكن كين نجم البايرن الوحيد الذي انخفضت قيمته السوقية، حيث انخفضت أيضاً قيمة جوشوا كيميتش «من 5 ملايين يورو إلى 50 مليون يورو»، ومين جاي كيم «من 5 ملايين يورو إلى 45 مليون يورو»، وليروي سانيه «من 6 ملايين يورو إلى 32 مليون يورو»، وكينجسلي كومان «من 5 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو»، وجواو بالينيا «من 10 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو»، وهيروكي إيتو «من 5 ملايين يورو إلى 25 مليون يورو»، وسيرج جنابري «من 3 ملايين يورو إلى 22 مليون يورو».

وإجمالا، انخفضت قيمة 7 لاعبين أساسيين، ما يشير إلى حجم العمل الذي ينتظر الإدارة الرياضية للعملاق الألماني بضخ دماء جديدة في فريق متقدم في السن يضم لاعبين تجاوزوا ذروة أدائهم.