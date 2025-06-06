لماذا فشل ليفربول في التأهل إلى «مونديال 2025»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



اثنان من عمالقة كرة القدم الإنجليزية، تشيلسي وليفربول، ليسا غريبين على الساحة الدولية، ومع ذلك، عندما تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، يشارك واحد منهما، ولرغم نجاح الناديين الأوروبيين مؤخراً، تأهل تشيلسي بينما لم يتأهل ليفربول.

والسبب؟ مزيج من الجدارة الرياضية وقواعد التأهل الصارمة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وتُقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية، من يونيو إلى يوليو، بمشاركة 32 نادياً من جميع الاتحادات القارية الستة.

واستحق تشيلسي مكانه بفوزه بدوري أبطال أوروبا 2020-2021، متغلباً على مانشستر سيتي في النهائي، وبموجب نظام «الفيفا» المُعدّل لكأس العالم للأندية الموسعة والمُكوّنة من 32 فريقاً، يتأهل أبطال دوري أبطال أوروبا في المواسم الأربعة الماضية «2021-2024» تلقائياً، ورغم أن تشيلسي لم يكن من المنافسين على البطولات الأوروبية مؤخراً، فإن لقبه في دوري أبطال أوروبا 2021 كان كافياً لضمان مكانه في النسخة الافتتاحية من البطولة الجديدة.

أما ليفربول، حالته أكثر تعقيدا، ورغم أدائه الجيد أوروبيا خلال الفترة نفسها، إلا أنهم لم يفوز بدوري أبطال أوروبا بين 2021 و2024، كما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم عدد الأندية المشاركة في البطولة بواقع ناديين لكل دولة، ما لم يكن أحدهما بطلاً قارياً، ومع فوز كل من تشيلسي «بطل دوري أبطال أوروبا 2021»، ومانشستر سيتي «بطل دوري أبطال أوروبا 2023» باللقب خلال بين عامي 2021 و2024، حصل الفريقان على بطاقتي إنجلترا.