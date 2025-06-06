نهائي دوري الأمم الأوروبي: البرتغال وإسبانيا تبحثان عن «اللقب الثاني»



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه منتخب البرتغال نظيره الإسباني في نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميونيخ، بعد تجاوزهما ألمانيا وفرنسا في نصف النهائي، وتغلبت إسبانيا على فرنسا في مباراة مثيرة 5-4 بعد عودة متأخرة من «الديوك»، لتحصد مكانها في المباراة الختامية.

وتستضيف ميونيخ المباراة النهائية، لكن ألمانيا المضيفة أضاعت فرصة حجز مكانها، واضطرت بدلاً من ذلك إلى الاكتفاء بمباراة تحديد المركز الثالث ضد فرنسا، يوم الأحد المقبل، على ملعب شتوتجارت أرينا.

ويصبح الفائز بالمباراة أول دولة تفوز باللقب مرتين منذ بدء المسابقة عام 2018، حيث رفعت البرتغال الكأس في الموسم الافتتاحي 2019، بعد فوزها على هولندا 1-0 في النهائي، وفازت إسبانيا بالنسخة الأخيرة من البطولة، بعد أن تغلبت على كرواتيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الإضافي.

وحجزت البرتغال مكانها في النهائي، بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفه الدولي رقم 137 في الفوز 2-1 على ألمانيا، ولم تفز البرتغال على إسبانيا منذ بطولة «يورو 2004»، حيث تسعى لكسر سلسلة الهزائم، كما لم تخسر إسبانيا أي مباراة رسمية منذ هزيمتها أمام أسكتلندا في مارس 2023، ولم تخسر أيضاً في آخر 10 مباريات في دوري الأمم الأوروبية خارج ملعبها «فازت 6 وتعادلت 4»، وبعد سلسلة من 24 مباراة من دون هزيمة، يحتاج رونالدو إلى شيء خاص للتغلب على لامين يامال في ميونيخ.

ويقام نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال، يوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا، في ميونيخ بألمانيا.

لم يتم الكشف بعد عن قيمة جوائز بطولة دوري الأمم الأوروبية لهذا العام، ومع ذلك، أفادت التقارير أن إسبانيا حصلت على حوالي 8.8 مليون جنيه إسترليني لنجاحها في 2023، وحصلت كرواتيا، وصيفة البطل، على ما يزيد قليلاً على 7.5 مليون جنيه إسترليني رغم هزيمتها في المباراة النهائية، وحصل الفائزان بالمركزين الثالث والرابع على جائزتين بقيمة 6.7 مليون جنيه إسترليني، و5.9 مليون جنيه إسترليني على التوالي، وقد تكون الجوائز مختلفة هذه المرة، ولكن من المتوقع أن تكون مماثلة، ويصدر الاتحاد الأوروبي أرقاماً دقيقة بمجرد انتهاء البطولة.