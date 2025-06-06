الأحد 8 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو ونيمار يرفضان اللعب في «مونديال الأندية»

رونالدو ونيمار يرفضان اللعب في «مونديال الأندية»
6 يونيو 2025 12:33

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات خلال أيام التشريق


بينما لا يزال مستقبله في السعودية غامضاً، أفادت التقارير بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض عرضاً من فلومينينسي البرازيلي، وفقاً لرئيس النادي ماريو بيتنكورت في بودكاست «سيتور سول»، ومنذ أيام، نشر رونالدو رسالة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي ألمح فيها إلى أن مسيرته مع النصر تقترب من نهايتها، ما أثار شائعات حول خطوته التالية.
ومن بين تلك الشائعات اهتمام فلومينينسي، الذي تأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطل كوبا ليبرتادوريس 2023، وقال بيتنكورت إنه تواصل مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو السابق، لبحث الفكرة، وأضاف الرئيس: «أخبرني بوضوح أن (الدون) غير مهتم بكرة القدم البرازيلية حالياً، وحاولت إقناعه بالقول إن فلومينينسي يرتدي ألوان منتخب البرتغال، لكن ذلك لم يكن كافياً».
وبعد فشله في ضم رونالدو، وجّه نادي ريو دي جانيرو أنظاره نحو نجم آخر؛ نيمار جونيور، ووفقاً لبيتنكورت، تواصل مع ريناتو جاوتشو، صديق نيمار المقرب، الذي تحدث معه مباشرة، كان نيمار مهذباً واقترح أن تتم المفاوضات عبر والده، وهو ما وافق عليه رئيس النادي بعد استئذان رئيس نادي سانتوس.
وكانت الفكرة هي التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة القصيرة الأجل للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، ثم العودة نادي ساو باولو، وصرّح بيتنكورت بأن والد نيمار كان منفتحاً على الحديث، لكن نيمار رفض العرض في النهاية.
وقال نيمار إنه يشعر بالفخر، وإن الفكرة أعجبته، وإن المشاركة في كأس العالم للأندية ستكون بمثابة حلم، لكنه يفضل استغلال هذا الشهر للتعافي بدنياً، وأضاف بيتنكورت: «لا يزال أمام فلومينينسي بعض الوقت لتعزيز صفوفه استعداداً للبطولة»، ويواجه الفريق البرازيلي؛ بوروسيا دورتموند، وأولسان الكوري الجنوبي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة السادسة.

أميركا
كأس العالم
مونديال الأندية
كريستيانو رونالدو
السعودية
النصر السعودي
نيمار
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فعاليات استهدفت تعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد (وام)
الأخبار العالمية
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يُنظم احتفالية بمناسبة العيد
8 يونيو 2025
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
الأخبار العالمية
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
8 يونيو 2025
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
الأخبار العالمية
النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي
8 يونيو 2025
امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: كميات الوقود بـالمستشفيـات تكفي 3 أيام فقط
8 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©