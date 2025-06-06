رونالدو ونيمار يرفضان اللعب في «مونديال الأندية»



معتز الشامي (أبوظبي)



بينما لا يزال مستقبله في السعودية غامضاً، أفادت التقارير بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض عرضاً من فلومينينسي البرازيلي، وفقاً لرئيس النادي ماريو بيتنكورت في بودكاست «سيتور سول»، ومنذ أيام، نشر رونالدو رسالة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي ألمح فيها إلى أن مسيرته مع النصر تقترب من نهايتها، ما أثار شائعات حول خطوته التالية.

ومن بين تلك الشائعات اهتمام فلومينينسي، الذي تأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطل كوبا ليبرتادوريس 2023، وقال بيتنكورت إنه تواصل مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو السابق، لبحث الفكرة، وأضاف الرئيس: «أخبرني بوضوح أن (الدون) غير مهتم بكرة القدم البرازيلية حالياً، وحاولت إقناعه بالقول إن فلومينينسي يرتدي ألوان منتخب البرتغال، لكن ذلك لم يكن كافياً».

وبعد فشله في ضم رونالدو، وجّه نادي ريو دي جانيرو أنظاره نحو نجم آخر؛ نيمار جونيور، ووفقاً لبيتنكورت، تواصل مع ريناتو جاوتشو، صديق نيمار المقرب، الذي تحدث معه مباشرة، كان نيمار مهذباً واقترح أن تتم المفاوضات عبر والده، وهو ما وافق عليه رئيس النادي بعد استئذان رئيس نادي سانتوس.

وكانت الفكرة هي التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة القصيرة الأجل للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، ثم العودة نادي ساو باولو، وصرّح بيتنكورت بأن والد نيمار كان منفتحاً على الحديث، لكن نيمار رفض العرض في النهاية.

وقال نيمار إنه يشعر بالفخر، وإن الفكرة أعجبته، وإن المشاركة في كأس العالم للأندية ستكون بمثابة حلم، لكنه يفضل استغلال هذا الشهر للتعافي بدنياً، وأضاف بيتنكورت: «لا يزال أمام فلومينينسي بعض الوقت لتعزيز صفوفه استعداداً للبطولة»، ويواجه الفريق البرازيلي؛ بوروسيا دورتموند، وأولسان الكوري الجنوبي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة السادسة.