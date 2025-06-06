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الرياضة

تراجع «القيمة السوقية».. أكبر «الرابحين والخاسرين» في مانشستر يونايتد !

تراجع «القيمة السوقية».. أكبر «الرابحين والخاسرين» في مانشستر يونايتد !
6 يونيو 2025 13:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يعد موسم 2024-2025 الأسوأ في التاريخ الحديث لمانشستر يونايتد، حيث هبط العملاق الإنجليزي إلى مستوى جديد، وحلّ روبن أموريم محل إريك تين هاج في نوفمبر، لكنه لم يُحدث تأثيراً يُذكر، حيث تدهور أداء «اليونايتد» تحت قيادة المدرب البرتغالي، وخسر الفريق هذا الموسم 18 مرة في 38 مباراة، وفاز في 11 فقط، حيث سجل أدنى مركز له على الإطلاق في «البريميرليج» في الترتيب الخامس عشر.
وكان الجانب المشرق الوحيد طوال الموسم مشواره في الدوري الأوروبي، إلا أن ذلك انتهى بشكل مأساوي بخسارته أمام توتنهام في النهائي، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا، وتتأثر ميزانية «اليونايتد» المخصصة للانتقالات بشكل كبير بعدم تأهله إلى أوروبا، ويجري الفريق تغييرات جذرية هذا الصيف، ولكن قبل ذلك نستعرض في التقرير التالي قيمة تشكيلة «مان يونايتد» وأكبر الرابحين والخاسرين هذا الموسم.
وبعد تحديث موقع «ترانسفير ماركت» لقيمة الدوري الإنجليزي في نهاية مايو، انخفضت قيمة تشكيلة مانشستر يونايتد بمقدار 56 مليون يورو، لتصل إلى 643 مليون يورو، وتجاوز نيوكاسل يونايتد قيمة تشكيلة أموريم، ليصبح «الشياطين الحمر» سابع أغلى تشكيلة في إنجلترا، وبدأ اليونايتد الموسم سادس أغلى تشكيلة في الدوري الإنجليزي بقيمة 818 مليون يورو، لكنها انخفضت 175 مليون يورو «21.4%» خلال الموسم الماضي.
وفي إشارة إلى محنته الحالية، لا يضم مانشستر يونايتد أي لاعب ضمن قائمة أغلى 25 نجماً في الدوري الإنجليزي، لكن هذا يتغير مع انضمام ماتيوس كونيا رسمياً في الأول من يوليو، حيث تبلغ قيمة اللاعب البرازيلي الدولي 60 مليون يورو، ليصبح الأغلى في مانشستر يونايتد.
ويعد أغلى لاعب في «اليونايتد» حالياً هو ليني يورو بقيمة 55 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة برونو فرنانديز وكوبي ماينو 50 مليون يورو، وماركوس راشفورد 50 مليون يورو، ويعود إلى «أولد ترافورد» هذا الصيف عند انتهاء إعارته إلى أستون فيلا.
خلال موسم كارثي، تألق أماد ديالو، حيث أثبت جاهزيته للعب تحت قيادة أمورين الموسم المقبل، بدأ اللاعب الإيفواري الدولي الموسم بتقييم قدره 18 مليون يورو، لكن هذا التقييم ارتفع بمقدار 27 مليوناً ليصل إلى 45 مليون يورو.
ولم يحصل العديد من لاعبي «اليونايتد» على ترقيات، خلال الموسم الماضي، لكن باتريك دورجو حظي بزيادة قدرها 13 مليون يورو، لتعكس قيمة الـ 30 مليون يورو التي دفعها «اليونايتد» لضمه، وحصل يورو وهاري أماس على ترقياتٍ بقيمة 5 ملايين يورو، يليهما توبي كولير بفارق ضئيل.
وانخفضت القيمة السوقية لغالبية لاعبي «مان يونايتد»، وكان أكبر انخفاض لراسموس هويلوند بمقدار 30 مليون يورو، سجل الدنماركي الدولي 4 أهداف فقط في 32 مباراة بالدوري، ويبدو أنه سيغادر هذا الصيف. 
ورغم أدائه الفردي الجيد، انخفضت قيمة ماتيس دي ليخت بمقدار 27 مليون يورو، ويعود ذلك إلى المبالغة في تقدير قيمة المدافع في الدوري الألماني، كما انخفضت قيمة برونو فرنانديز، وجوشوا زيركزي، ولوك شو، بمقدار 20 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشيستر يونايتد
روبن أموريم
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