«أبوظبي الرياضي للسيدات» يترقب التتويج بدرع الدوري

أبوظبي (الاتحاد)



واصل فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية انتصاراته، عقب حسم لقب الدوري موسم 2024-2025، قبل أسبوعين من ختام البطولة، وتفوق على «مبادرة»

4-صفر في الجولة قبل الأخيرة، وأحرزت الأهداف أريج الحمادي، ونانا سوني، وتيتي كور «هدفين»، وأدار المباراة الحكم عبدالله الحمادي، بمساعدة إبراهيم خالد وإبراهيم البلوشي، وتبقت للفريق مباراته الختامية أمام «أمباير» للتتويج الرسمي.

ويحسب للفريق أنه حافظ على سجله من دون خسارة أو تعادل، بإشراف المدربة سارة حسنين والمدربة المساعدة وفاء نشعى، ومديرة الفريق ديما الإبراهيم، وسبق أن تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب أندية عريقة، وفي مقدمتها النصر السعودي، وكما حصد العديد من الألقاب الفردية، خلال الفترة الماضية، بجانب اختيار 10 لاعبات للمنتخب الوطني للسيدات الذي يستعد حالياً للبطولات الإقليمية والدولية.