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الرياضة

«رولينج كورت» و«تورنادو أليرت» يطاردان «أحلام الديربي»

«رولينج كورت» و«تورنادو أليرت» يطاردان «أحلام الديربي»
6 يونيو 2025 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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يتطلع المهر «رولينج كورت» لجودلفين إلى الجمع بين لقبي 2000 جينيز و«الديربي»، ومعادلة إنجاز «سي ذا ستارز» و«كاميلوت»، حين يخوض أول اختبار له في مسافة الميل ونصف الميل في مضمار إبسوم داونز يوم السبت، بينما يأمل «تورنادو أليرت» بدوره في منح الشعار الأزرق الملكي لقب السباق الكلاسيكي الأهم في بريطانيا.
وخطف «رولينج كورت» ابن بطل التاج الثلاثي الأميركي «جستيفاي» الأضواء بفوزه المثير في نسخة قوية من 2000 جينيز «فئة1» على مضمار نيوماركت، متفوقاً بفارق نصف طول على «فيلد أوف جولد».
وشارك «رولينج كورت» في سباقين فقط خلال موسمه الأول، فاز في أول مشاركة بإشراف شارلي أبلبي، وحل ثالثاً في أكومب ستيكس «فئة3»، وقضى الشتاء في دبي، حيث توج بلقب جميرا 2000 جينيز «ليستد» بفارق ستة أطوال.
وأظهر «تورنادو أليرت»، المنحدر من نسل «تو دارن هوت»، بوادر واعدة، حين حل رابعاً خلف «رولينج كورت» في نيوماركت، ويبدو مرشحاً للتألق في سباقات المسافات المتوسطة، خاصة أن أخاه غير الشقيق «جست فاين» أحرز الفوز في متروبوليتان ستيكس «فئة1» لمسافة 2400 متر في أستراليا.
وخاض المهر الذي يشرف على تدريبه سعيد بن سرور، في نهاية الموسم الماضي سباقين على المسارات الاصطناعية، حيث حل ثالثاً في ظهوره الأول على مضمار لينجفيلد بارك، ثم حقق فوزاً مريحاً في نيوكاسل.
ومن جهة أخري، يسعى نجم جودلفين «سوفيرينيتي» لتأكيد تفوقه مجدداً على «جورناليزم» و«بايزا»، حيث يلتقي الثلاثي المتصدر لسباق كنتاكي ديربي في مواجهة نارية مرتقبة، ضمن سباق بيلمونت ستيكس للفئة الأولى، والمقام على مضمار ساراتوجا يوم السبت.
وكان «سوفيرينيتي» تفوق بفارق طول ونصف على «جورناليزم» في أولى مراحل التاج الثلاثي الأميركي، حيث قدّم مهر جودلفين انطلاقة باهرة في المراحل الأخيرة، ليمنح الشعار الأزرق الملكي أول انتصار له في سباق كنتاكي ديربي، أما «بايزا»، أنهى السباق بقوة واحتل المركز الثالث بفارق رأس فقط خلف «جورناليزم».
ولم يشارك «سوفيرينيتي» و«بايزا» في سباق بريكنس ستيكس «فئة 1» الذي أقيم بعد أسبوعين على مضمار بيمليكو، والذي فاز به «جورناليزم» بأسلوب مثير، رغم الصعوبات التي واجهها خلال السباق.
وأظهر «سوفيرينيتي» ابن «إنتو ميسشيف» المنتج محلياً مؤهلاته للتاج الثلاثي، منذ مشاركته الأخيرة جواداً ناشئاً، واكتسح منافسيه بفارق خمسة أطوال في سباق ستريت سينس للفئة الثالثة.
وخلال تحضيراته لسباق كنتاكي ديربي، خاض «سوفيرينيتي» مشاركتين تمهيديتين على مضمار جلفستريم بارك، وحقق فوزاً لافتاً في سباق فونتين أوف يوث للفئة الثانية، قبل أن يحل ثانياً بعد أداء قوي في سباق فلوريدا ديربي للفئة الأولى، بإشراف المدرب بيل موت.

الإمارات
جودلفين
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