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الرياضة

يامال يقدم أوراق اعتماد «الكرة الذهبية»

يامال يقدم أوراق اعتماد «الكرة الذهبية»
6 يونيو 2025 12:58

 
ميونيخ (رويترز)

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قال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم إن أداء لامين يامال أمام فرنسا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، أكد جدارته بالفوز بالكرة الذهبية.
وقاد نجم برشلونة (17 عاماً) إسبانيا لفوز مثير 5-4 على فرنسا بتسجيله هدفين ليتأهل حامل اللقب إلى نهائي دوري الأمم للمرة الثالثة توالياً، حيث يواجه جاره منتخب البرتغال.
وانحصرت المنافسة على الكرة الذهبية في سبتمبر المقبل بشكل كبير بين يامال ومهاجم فرنسا عثمان ديمبلي، إذ لعب كلاهما دوراً حيوياً مع النادي والمنتخب الوطني هذا الموسم.
وقال دي لا فوينتي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية: «قدم يامال أداءً رائعاً وأظهر جدارته بالفوز بالكرة الذهبية».
وأضاف: «إنه أفضل لاعب في العالم، وفي رأيي يستحق الفوز بالكرة الذهبية».
وبوسع ديمبلي (28 عاماً)، وهو لاعب سابق في برشلونة، أن يتباهى بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسية هذا الموسم، بينما حصد يامال ألقاب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية.
وقال يامال «أقول دائماً نفس الشيء لأمي، أحاول تقديم كل ما لدي».
وأضاف «هذا ما يحفزني وما يجعلني أستيقظ في الصباح، هذا هو سبب عشقي لكرة القدم، من الأفضل دائماً التحدث في الملعب، ديمبلي لاعب رائع، رأينا ذلك في دوري الأبطال، لكنني سعيد لأننا المنتخب الذي وصل إلى النهائي».
وسيتم إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تغطي الفترة من أول أغسطس إلى 31 يوليو، في بداية شهر أغسطس المقبل على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 22 سبتمبر. 

 

إسبانيا
برشلونة
لامين يامال
الكرة الذهبية
عثمان ديمبلي
فرنسا
باريس سان جيرمان
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