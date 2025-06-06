جابرييل يوقّع عقداً «طويل الأمد» مع أرسنال



لندن (د ب أ)



توصل جابرييل، مدافع أرسنال، إلى اتفاق من أجل تمديد وجوده مع وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما وقّع على عقد طويل الأمد.

وكان يتبقى عامان على نهاية العقد السابق للمدافع البرازيلي «27 عاماً»، والذي كان أحد أبرز لاعبي أرسنال الموسم الماضي.

ويشكل تمديد التعاقد مع جابرييل دفعة قوية لأرسنال قبل صيف حاسم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ولعب جابرييل 42 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات في الموسم المنتهي مؤخراً، قبل أن يختتم موسمه بإصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال فوز فريقه 2 -1 على فولهام في الأول من أبريل الماضي.

وخضع جابرييل، الذي سجل 5 أهداف في الموسم المنقضي، لعملية جراحية لعلاج الإصابة، لكن من المأمول أن يكون جاهزاً للموسم الجديد.

وكان أرسنال أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن لاعب الوسط جورجينيو والمدافع كيران تيرني سيرحلان عن النادي عند انتهاء عقديهما بنهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أيضاً أن ينتهي عقد لاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي مع الفريق، لكن المفاوضات بشأن تمديد العقد لا تزال جارية.