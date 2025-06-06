إندونيسيا تتخلص من «اللعنة 38» أمام الصين!



علي معالي (أبوظبي)



حقق منتخب إندونيسيا إنجازاً تاريخياً لكرة القدم في جنوب شرق آسيا، بعدما أصبح أول فريق في المنطقة يجتاز الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بعد الفوز على الصين 1-0، تحت قيادة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت، في المباراة قبل الأخيرة من الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وساعدت النتيجة، إلى جانب خسارة البحرين 2-0 أمام السعودية، منتخب إندونيسيا على ضمان التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات.

حضر المباراة برابوو سوبيانتو رئيس إندونيسيا، وإريك توهير رئيس الاتحاد في ملعب جيلورا بونج كارنو، وبعد صافرة النهاية، نزل رئيس إندونيسيا إلى الملعب، وقدم تهنئته إلى اللاعبين والجهاز الفني.

نشر موقع رابطة دول جنوب شرق آسيا مقالاً بعنوان «روح جارودا»، وقال: «رغم أن فوز إندونيسيا على الصين لم يساعدها في الفوز بتذكرة مباشرة إلى كأس العالم 2026، إلا أن المنتخب قطع خطوة إلى الأمام في رحلته التاريخية».

وبالفوز الإندونيسي الأخير على الصين، يكون كسر «لعنة» دامت 38 عاماً منذ تفوقه على منافسه 3-1 في كأس الملك عام 1987.