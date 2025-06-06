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الرياضة

بيكهام.. «فارس»

بيكهام.. «فارس»
6 يونيو 2025 18:31

لندن (أ ف ب)

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يمنح الملك تشارلز الثالث اللاعب الدولي الإنجليزي السابق في كرة القدم ديفيد بيكهام لقب فارس الأسبوع المقبل، تقديراً لمسيرته الكروية وأعماله الخيرية، وفقاً لما ذكرته تقارير.
ومن المقرر أن يتم إدراج قائد المنتخب الإنجليزي السابق في قائمة الشرف بمناسبة عيد ميلاد الملك، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ومصادر أخرى.
ونالت شخصيات رياضية أخرى سابقاً هذا اللقب على غرار مدرب بيكهام السابق في مانشستر يونايتد، الأسكتلندي أليكس فيرجوسون، ونجم التنس الأسكتلندي آندي موراي.
وقالت صحيفة «ذا صن» إنه سيحصل على لقب «سير» وستُعرف زوجته فيكتوريا، العضو السابقة في فرقة «سبايس جيرلز» الموسيقية، بلقب «ليدي بيكهام».
مثل بيكهام المنتخب الإنجليزي 115 مرة، ولعب مع عدد من أبرز الأندية الأوروبية في مقدمتها يوناتيد وريال مدريد الإسباني.
يرأس حالياً نادي إنتر ميامي الأميركي حيث يملك أيضاً حصة كبيرة في ملكيته، كما أنه المالك المشارك في نادي سالفورد سيتي الذي يلعب ضمن الدرجة الرابعة في إنكلترا.
عُيّن بيكهام (50 عاماً) والذي تم التداول باسمه لفترة طويلة للحصول على لقب فارس، ضابطا في رتبة الامبراطورية البريطانية في عام 2003 - وهو تكريم أدنى في النظام البريطاني.
نالت زوجته فيكتوريا لاحقاً الجائزة نفسها لمساهماتها في مجال الموضة.
وأدرجت مجلة تايم الشهر الماضي بيكهام ضمن قائمة المئة من القادة الأكثر تأثيراً في مجال العمل الخيري.
وتردد سابقاً إن بيكهام كان على مشارف الحصول على الوسام المرموق بعد مساعدة لندن على نيل استضافة الألعاب الأولمبية في عام 2012، إلا أن السلطات البريطانية رفضت الأمر بحجة تورطه في تهرب ضرائبي، بحسب تقارير عدة، قبل أن يتم تبرئته في الفترة الأخيرة.

 

إنجلترا
بريطانيا
ديفيد بيكهام
مانشستر يونايتد
أليكس فيرجسون
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