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الرياضة

دياز يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

دياز يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول
6 يونيو 2025 18:39


لندن (د ب أ)

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كشف لويس دياز، جناح فريق ليفربول، عن وجود مفاوضات جارية مع أندية أخرى، في انتظار معرفة ما إذا كان النادي الإنجليزي يخطط لتقديم عقد جديد له.
ويتبقى لدياز الدولي عامان في عقده الحالي مع ليفربول، والذي رفضت إدارته عرضاً من برشلونة الإسباني هذا الأسبوع، مؤكداً أن اللاعب الكولومبي الدولي ليس للبيع. ومع ذلك، لا توجد حالياً أي خطط لبدء مفاوضات بشأن تمديد عقد دياز، الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره في يناير الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وقال دياز في مؤتمر صحفي قبل مباراة كولومبيا مع ضيفتها بيرو في تصفيات كأس العالم 2026 «نحن على تواصل حاليا مع ليفربول، لأننا نتحدث مع الأندية، وهذا أمر طبيعي نظرا لسوق الانتقالات المفتوح حالياً، نحاول ترتيب ما هو الأفضل لنا».
وأضاف دياز: «انتظر لأرى ما سوف يحدث، أنا سعيد للغاية في ليفربول، لطالما قلت ذلك، لقد رحبوا بي ترحيباً حاراً منذ اليوم الأول».
وأوضح اللاعب الذي توج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم «إذا جددوا عقدي بشكل جيد أو بقيت هناك لمدة عامين، فسأكون سعيداً، الآن القرار بيدهم».

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