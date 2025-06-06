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الرياضة

قرعة نصف نهائي دوري أمم أوروبا للسيدات

قرعة نصف نهائي دوري أمم أوروبا للسيدات
6 يونيو 2025 18:49

برلين (د ب أ)

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أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا للسيدات، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن وقوع منتخب إسبانيا (حامل اللقب) في مواجهة نظيره السويدي، بينما يلتقي منتخب ألمانيا مع المنتخب الفرنسي.
وتلعب إسبانيا، بطلة العالم أيضاً، مباراة الذهاب ضد السويد، قبل أن تحل ضيفة على المنتخب الاسكندنافي في لقاء الإياب.
وفي المواجهة الأخرى، تلتقي فرنسا على أرضها ضد ألمانيا في مباراة الإياب، وذلك في إعادة لنصف نهائي المسابقة العام الماضي.
ولن تقام الأدوار الإقصائية للبطولة من مباراة واحدة كلقاءات الرجال، أو مثل النسخة الأولى للسيدات العام الماضي، بل من جولتي ذهاب وإياب، سواء في المربع الذهبي أو الدور النهائي أو حتى تحديد صاحب المركز الثالث.
ومن المقرر أن تقام مباريات قبل النهائي 24 و28 أكتوبر القادم، بينما يقام النهائي وتحديد صاحب المركز الثالث 28 نوفمبر و2 ديسمبر القادمين.
وفازت إسبانيا 2 - صفر على فرنسا لتتوج بلقب النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا للسيدات العام الماضي.
وتلتقي ألمانيا مع فرنسا أيضا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بدوري أمم أوروبا لمنافسات الرجال، الأحد، أما المباراة النهائية فتقام في نفس اليوم بين إسبانيا (حاملة اللقب) والبرتغال.

بطولة دوري أمم أوروبا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
إسبانيا
السويد
فرنسا
ألمانيا
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