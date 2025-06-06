دورتموند يسابق الزمن للتعاقد مع بيلينجهام!



دوسلدورف (د ب أ)



يسابق بوروسيا دورتموند الألماني الزمن من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جوب بيلينجهام، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتم ترشيح بيلينجهام لقائمة المنتخب الإنجليزي لأقل من 21 عاماً، للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب في سلوفاكيا، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، وافق على الانضمام إلى دورتموند قادماً من ساندرلاند، وكان شقيقه الأكبر جود بيلينجهام قد لعب من قبل لدورتموند.

ويسعى دورتموند للتعاقد مع اللاعب من أجل خوض منافسات مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 13يوليو.

المقبل، لكن سيكون على النادي إنهاء الصفقة بحلول يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الأخير في فترة الانتقالات الإضافية.

ولا زالت المحادثات جارية بين دورتموند وساندرلاند، لكن التقارير أكدت أن النادي الألماني غير جاهز لدفع 40 مليون يورو (7. 45 مليون دولار)، وعرض نحو 30 مليون يورو لضم اللاعب.